Дело против Стерненко полностью сфальсифицировано, — Устинова (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова, в кулуарах Верховной Рады рассказала, почему считает дело против экс-лидера одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко полностью сфабрикованным, а также почему ещё неделю назад ему "светил" оправдательный приговор.

Устинова убеждена, что дело против Стерненко построено на свидетельских показаниях активиста из пророссийской партии «Родина» и является сфабрикованным. Более того, Устинова заявила, что Стерненко должны были оправдать в суде ещё неделю назад, информирует enovosty.com/news.

Нардеп, отметила, что владеет информацией, согласно которой на судью, рассматривавшего дело Стерненко, оказывали существенное давление.

«На судью 100% оказывали давление. Я знаю, что судья, скорее всего, пребывает на крючке. Мы знаем, что в 1917 году он отпустил директора базы, на которой случился пожар, вследствие которого погибли люди», — заявила Устинова.

Нардеп отметила, что оправдательный приговор должны были зачитать в прошлую пятницу, но судья приговор не зачитал и перенёс его на неделю, после чего, по словам Устиновой, на него оказали давление и приговор был изменён на прямо противоположный.

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Напомним, сегодня экс-лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко признали виновным по делу о похищении и пытках Щербича в 2015 году. Ему дали 7 лет и 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества.