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Даниил Богатырев: «Для улучшения ситуации на Донбассе необходимо определить механизм выполнения Минских соглашений»

Главная » Последние новости » Политические новости » Даниил Богатырев: "Для улучшения ситуации на Донбассе необходимо определить механизм выполнения Минских соглашений"
 
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В СНБО решили пересмотреть пять сценариев реинтеграции Донбасса

С вопросом относительно действий, которые необходимо предпринять СНБО для улучшения ситуации на Донбассе, «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к политологу, эксперту Украинского института политики Даниилу Богатыреву, информирует enovosty.com/news.

Даниил Богатырев сообщает, что для улучшения ситуации на Донбассе и продвижения в направлении мирного урегулирования необходимо определить механизм выполнения Минских соглашений и начать наконец их выполнять

«Другого пути нет. Сегодня украинские политики пытаются отклониться от выполнения Минских соглашений, называя их «невыгодными для Украины». Тем самым они ставят нашу страну под удар потенциального обострения на Донбассе. И это — в период острого экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса и общим спадом экономической активности», — сообщает Даниил Богатырев


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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