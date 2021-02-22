«Не считаю возможным «шарахаться»», — Олег Уруский объяснил скандальное фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

Главная » Последние новости » Политические новости » "Не считаю возможным «шарахаться»", - Олег Уруский объяснил скандальное фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым "Не считаю возможным «шарахаться»", - Олег Уруский объяснил скандальное фото с главой Чечни Рамзаном Кадыровым

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Вице-премьер-министр Украины - Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во главе украинской официальной делегации находится в Абу-Даби (ОАЭ), где проходит одна из крупнейших в мире Международная военно-техническая выставка IDEX-2021

Однако пребывание украинской делегации в ОАЭ омрачилось скандальным фото с главой Чечни и соратником Владимира Путина Рамзаном Кадыровым, информирует enovosty.com/news.

«На фото, размещенном на странице в Facebook Премьер-министра Украины Д.Шмигаля, — официальная церемония открытия международного военно-технического выставки IDEX 2021 , на которой я участвую как глава украинской правительственной делегации.

Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров.

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Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

Также не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны.», — написал Олег Уруский на своей странице в Facebook.