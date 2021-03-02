Железняк рассказал, кто был инициатором отключения телеканала «Первый независимый» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Железняк рассказал, кто был инициатором отключения телеканала «Первый независимый» (ВИДЕО) Железняк рассказал, кто был инициатором отключения телеканала «Первый независимый» (ВИДЕО)

Закрыть Отправить

Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк, рассказал о чем говорили лидеры фракций во время перерыва в заседании Верховной Рады, который касался вопросов вещания «Первого независимого», а также приоткрыл завесу процедуры отключения от вещания и блокировки телеканала.

Железняк убеждён, что СБУ наконец стала на защиту национальных интересов Украины и эффективно противостоит российской пропаганде посредством блокирования вещания телеканалов, которые распространяют российские нарративы в Украине, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов, что главы фракций обсуждали во время перерыва в сессии ВР инициированного партией «ОПЗЖ», Железняк ответил, что обсуждали блокировку вещания «Первого независимого».

По словам нардепа, было принято решение, что подобный вопрос находится в сфере компетенции как самой Службы безопасности Украины, так и профильного Комитета Верховной Рады, куда и порекомендовали обратиться представителям ОПЗЖ по данному вопросу.

На вопрос журналистов относительно процедуры блокировки вещания телеканала, Железняк ответил: «Давайте скажем прямо, там было письмо СБУ к Регулятору, а те, в свою очередь, предупредили провайдеров, которые и приняли решение отключить два спутника», — отметил Железняк.

Читайте: Украинцев обяжут декларировать своё имущество, а также перевести сбережения в валюте на счёта в банки, - Соболев (ВИДЕО)