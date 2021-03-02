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Законопроект Зеленского не имеет ничего общего с судебной реформой, — Осадчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Законопроект Зеленского не имеет ничего общего с судебной реформой, - Осадчук (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Голос» Андрей Осадчук рассказал, почему законопроект N 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины поступивший в Верховную Раду на рассмотрение не имеет ничего общего с реформой судебной системы, а также за что стоит похвалить команду Зеленского.

Народный депутат убеждён, что законопроект 3711-д, который сегодня вынесен в сессионный зал, лишь незначительный фрагмент в общей мозаике под названием реформа судебной системы Украины. По словам Осадчука, на сегодняшний день, существуют разрозненные законопроекты призванные начать реформирование судебной системы Украины, информирует enovosty.com/news.

Вместе с тем нардеп убеждён, что точечными законопроектами невозможно качественно и комплексно преобразовать судебную систему страны. Именно поэтому он не поддержит нынешний проект закона сегодня.

Кроме того, Осадчук выступает категорически против одной из норм данного закона, которая предусматривает, что решающее слово в выборе Высшей квалификационной комиссии судей, будет за не реформированным Высшим советом правосудия.

«Высший совет правосудия очень часто принимает странные решения. Они отмазывают судьей, которые также принимают очень странные решения. Вчера они единогласно отказались поддержать проект постановления НЗК, который предусматривает контроль за декларациями судьей. Они постоянно демонстрируют демарш», — отметил нардеп.

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Вместе с тем Осадчук похвалил команду Президента Зеленского за своевременное желание реформировать судебную систему. Так, во время вчерашней презентации судебной реформы, было корректно обозначено, что данный документ лишь проект стратегии судебной реформы, который будет подписан Президентом. И не было уверений в том, что это финальный вариант дорожной карты реформирования судебной системы страны.

«До вчерашнего дня у них (президента Зеленского — ред.) не было стратегии судебной реформы и она должна у них появиться в ближайшее время. И это хорошо. Потому что нельзя согласовывать решения по кускам, нельзя латать дыры, принимая разрозненные законы. Необходимо комплексно подходить к реформированию судебной системы Украины», — резюмировал нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (доработанный проект по представлению Комитета предоставлено 02.02.2021г.).

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Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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