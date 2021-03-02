В парламенте может быть создана ТСК по делу «вагнеровцев» без «Слуг народа», — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В парламенте может быть создана ТСК по делу «вагнеровцев» без "Слуг народа", - Верещук (ВИДЕО) В парламенте может быть создана ТСК по делу «вагнеровцев» без "Слуг народа", - Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, можно ли создать Временную следственную комиссию (ВСК) в Верховной Раде по, так называемому, делу «вагнеровцев» без участия представителей партии «Слуга народа», а также почему лишение личной охраны экс-главы военной разведки (ГУР МО Украины), генерал-полковника Василия Бурбы не является компетенцией Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, представителем которого она является.

Верещук убеждена, что нет никаких юридических препятствий к тому, чтобы создать в стенах Парламента ВСК, которая будет заниматься расследованием, так называемого, дела «вагнеровцев», даже если фракция «Слуга народа» не будет готова направить туда своих кандидатов, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов, почему самая большая фракция Парламента не хочет направить своих представителей в ВСК, Верещук отметила, что данный вопрос еще не рассматривался. Вместе с тем, нардеп убеждена, что представители ее фракции должны присутствовать в данной ВСК.

«У нас, как у «Слуги народа», нет оснований не давать своих кандидатов в ВСК. Это реально политиканство ( утверждения, что «Слуга народа» блокирует создание ВСК — прим. ред.), поскольку все вопросы, которые мы хотим услышать от правоохранительных органов, можем задать непосредственно через инструменты Комитета в закрытом режиме, а остальное это просто политика», — заявила нардеп.

Верещук подчеркнула, что она, как член Комитета по нацбезопасности и обороны, вместе с другими участниками в закрытом режиме уже ознакомлены с подробностями данного дела.

На вопрос журналистов относительно решения Президента Зеленского о лишении жилья и снятии охраны с экс-главы ГУР Василия Бурбы и рисков, которые может это повлечь как для него самого военного, так и для страны, поскольку он в силу занимаемой должности, владеет секретной информацией, Верещук ответила: «А это входит в деятельность депутата, инициирование охраны для г-на Бурбы, скажите пожалуйста?».

Напомним, по данным главного редактора Цензор.Нет Юрия Бутусов, Президент Владимир Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника Главного управления разведки Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов ЧВК Вагнера в Беларуси.

Нардепы Верховной Рады на заседании 29 сентября 2020 года провели слушания относительно электронной петиции, которая касалась создания временной следственной комиссии по делу задержания в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер». При этом, большинство депутатов из фракции «Слуги народа» просто вышли из зала.

Ранее, 24 июля 2020 года заместитель руководителя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали президент Владимир Зеленский, председатель его Офиса Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла бы сорвать обмен пленными, который готовился в то время, и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.

Уже 3 августа Зеленский снова собрал совещание. На ней Бурба заявил, что операция провалена и причина этому — предательство. Бурба требовал начать проверку всех, кому было известно о сделке. В частности, он хотел, чтобы на полиграфе проверили его самого, Ермака, Демченко и Машовца.

Зеленский тогда никаких решений о проверке не принял. Расследование провала не было начато.

Кроме того, после этих событий Зеленский уволил Бурбу и назначил нового начальника ГУР.