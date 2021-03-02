РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Аналитика

01.03.2021

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и бомбы СНБО
В Украине с опозданием началась массовая вакцинация, СНБО ввели санкции против телеканалов Медведчука, а суд приговорил Стерненко к семи годам лишения ...
26.02.2021

Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев

Законопроект О системе общественного здоровья: будут ли насильно вакцинировать украинцев
К числу различных видов дискриминации вскоре может добавиться еще одна - по признаку отсутствия одной или нескольких вакцинаций. Мало того, что эту норму ...
26.02.2021

Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость

Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Действующая в Украине солидарная система пенсионного обеспечения уже давно себя исчерпала: число официально работающих граждан сокращается, а пенсионеров ...

Последние новости

02.03.2021 г.
15:40 Эксперт рассказала, можно ли не носить маску после вакцинации от COVID-19
15:38 Украинцев обяжут декларировать своё имущество, а также перевести сбережения в валюте на счёта в банки, - Соболев (ВИДЕО)
14:49 В парламенте может быть создана ТСК по делу «вагнеровцев» без "Слуг народа", - Верещук (ВИДЕО)
14:25 В Киеве начали появляется "антиманьячные" кнопки (ФОТО)
14:05 "Коррупция на тарифах достигла миллиардных размеров, этому нужно положить конец", - Тимошенко
13:53 Рекорд нескольких десятилетий: 77% американцев негативно относятся к России
13:48 Оформляют по несколько ипотек: Украинцы массово скупают недвижимость в Польше
13:40 Билл Гейтс рассказал, почему он не инвестирует в криптовалюту
13:16 Звонок о "минировании" будет стоить восьми лет свободы. Рада приняла решение
13:03 "Тюремная распродажа": Малюська показал, как изменилась камера на 20 человек после ремонта
13:00 Турция разработала собственные крупнокалиберные пулеметы
12:54 Канада разрешила Covishield, которой вакцинируются украинцы
12:49 Печерский суд разрешил задержать Шария, - СМИ
12:44 Грантоеды не могут вмешиваться в работу судебной системы и Высшего совета правосудия, - Бойко (ВИДЕО)
12:30 Россия шантажирует Украину "миротворцами" на Донбассе, - Арестович
12:21 Депутаты в Верховной Раде начали использовать сенсорную кнопку для голосования
12:12 Законопроект Зеленского не имеет ничего общего с судебной реформой, - Осадчук (ВИДЕО)
11:52 Можно ли было отстоять Крым в 2014 - дипломат
11:08 ТОП-10 самых дешевых б/у авто в Украине
11:00 Плохой урожай свеклы и подсолнечника. Какие продукты подорожают в Украине
10:45 "Аваков – черт? А может Аваков – ангел": Что министр рассказал о Стерненко, протестах и олигархах
10:25 Налог для сверхбогатых: американцев заставят платить многомиллиардные налоги
10:01 Выявлена коррупционная схема выдачи разрешений на оружие. Владельцев оружия проверят, - глава Нацполиции (ВИДЕО)
09:32 Катера, радары и спецприборы: Стало известно, что Пентагон передает ВСУ
09:16 Кем были чумные доктора в масках, и почему их боялись больше "черной смерти"? - ИноСМИ
09:09 Украина перевыполнила план поступлений в бюджет, - Минфин
09:00 Вакцинация от коронавируса: Названы шесть противопоказаний
08:26 Назван лучший автомобиль 2021 года в Европе
08:21 Врач-инфекционист пояснила, можно ли заразиться коронавирусом через прививку
08:15 Комаровский назвал главные признаки воспаления легких
08:10 Королева Елизавета II может отречься от престола: названа причина
08:00 Конфликт между США и Саудовской Аравией: как это отразится на Украине
07:30 В Великобритании взорвали 1000-килограммовую бомбу времен Второй мировой (ВИДЕО)
07:27 Растущая напряженность между США и Ираном: какой путь выберет администрация Байдена
07:15 Новые правила удаленной работы в Украине: что необходимо знать
07:00 В Раде намерены отменить 1500 законодательных актов СССР
01.03.2021 г.
23:43 В Украине выбрасывают вакцины от COVID-19, - Reuters
23:18 В Молдове Санду распускает пророссийский парламент
23:03 Дубинский попал в серьезное ДТП
22:30 Активисты запустили над оккупированным Крымом украинский флаг (ВИДЕО)
21:59 Юрий Луценко стал телеведущим
21:39 Иран отклонил предложение Евросоюза по участию в переговорах с США, - Fox News
20:52 В Украине возможно достижение роста ВВП в размере 4,1%, - Павел Кухта
19:48 Associated Press: ООН призывает к международному расследованию отравления Навального
19:19 США предоставят Украине $125 млн
18:48 Государство должно внедрять программы поддержки украинского бизнеса, - Кира Рудик
17:55 В Украине необходимо изменить тарифную политику предприятий, - Олег Попенко
17:35 В Украине рост ВВП в 2021 году составит 4,1%, - Fitch Rating
17:09 НАЗК заблокировало госфинансирование “Слуги народа”
16:26 Саркози приговорили к тюремному сроку
16:02 Испания продлила карантинные ограничения
16:00 В Польше объяснили, как важна сильная Украина и Беларусь для Европы
15:00 В Южной Корее заявили о готовности прототипа реактивного самолета KF-X
Все новости »

В парламенте может быть создана ТСК по делу «вагнеровцев» без «Слуг народа», — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В парламенте может быть создана ТСК по делу «вагнеровцев» без "Слуг народа", - Верещук (ВИДЕО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

Народный депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук рассказала, можно ли создать Временную следственную комиссию (ВСК) в Верховной Раде по, так называемому, делу «вагнеровцев» без участия представителей партии «Слуга народа», а также почему лишение личной охраны экс-главы военной разведки (ГУР МО Украины), генерал-полковника Василия Бурбы не является компетенцией Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны, представителем которого она является.

Верещук убеждена, что нет никаких юридических препятствий к тому, чтобы создать в стенах Парламента ВСК, которая будет заниматься расследованием, так называемого, дела «вагнеровцев», даже если фракция «Слуга народа» не будет готова направить туда своих кандидатов, информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов, почему самая большая фракция Парламента не хочет направить своих представителей в ВСК, Верещук отметила, что данный вопрос еще не рассматривался. Вместе с тем, нардеп убеждена, что представители ее фракции должны присутствовать в данной ВСК.

«У нас, как у «Слуги народа», нет оснований не давать своих кандидатов в ВСК. Это реально политиканство ( утверждения, что «Слуга народа» блокирует создание ВСК — прим. ред.), поскольку все вопросы, которые мы хотим услышать от правоохранительных органов, можем задать непосредственно через инструменты Комитета в закрытом режиме, а остальное это просто политика», — заявила нардеп.

Верещук подчеркнула, что она, как член Комитета по нацбезопасности и обороны, вместе с другими участниками в закрытом режиме уже ознакомлены с подробностями данного дела.

На вопрос журналистов относительно решения Президента Зеленского о лишении жилья и снятии охраны с экс-главы ГУР Василия Бурбы и рисков, которые может это повлечь как для него самого военного, так и для страны, поскольку он в силу занимаемой должности, владеет секретной информацией, Верещук ответила: «А это входит в деятельность депутата, инициирование охраны для г-на Бурбы, скажите пожалуйста?».

Напомним, по данным главного редактора Цензор.Нет Юрия Бутусов, Президент Владимир Зеленский выселил из дома и снял охрану с экс-начальника Главного управления разведки Василия Бурбы, который дал показания о провале операции по захвату российских террористов ЧВК Вагнера в Беларуси.

Нардепы Верховной Рады на заседании 29 сентября 2020 года провели слушания относительно электронной петиции, которая касалась создания временной следственной комиссии по делу задержания в Беларуси наемников ЧВК «Вагнер». При этом, большинство депутатов из фракции «Слуги народа» просто вышли из зала.

Ранее, 24 июля 2020 года заместитель руководителя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе присутствовали президент Владимир Зеленский, председатель его Офиса Андрей Ермак, первый заместитель секретаря СНБО, председатель комитета по разведке Руслан Демченко, заместитель председателя ОП по вопросам обороны Роман Машовец, секретарь президента Мария Левченко.

После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла бы сорвать обмен пленными, который готовился в то время, и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.

Уже 3 августа Зеленский снова собрал совещание. На ней Бурба заявил, что операция провалена и причина этому — предательство. Бурба требовал начать проверку всех, кому было известно о сделке. В частности, он хотел, чтобы на полиграфе проверили его самого, Ермака, Демченко и Машовца.

Зеленский тогда никаких решений о проверке не принял. Расследование провала не было начато.
Кроме того, после этих событий Зеленский уволил Бурбу и назначил нового начальника ГУР.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 139

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Итоги февраля: Человечество на пороге роста цен, телеящик Пандоры и "бомбы" СНБО
Законопроект "О системе общественного здоровья": будут ли насильно вакцинировать украинцев
Пенсионная реформа в Украине: когда начинать копить на старость
Кадровая близорукость премьера и цена ошибки
Новое налоговое законодательство: тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов
МВФ оставил Украину без очередного транша: причины
Вендетта Витренко и звонок Байдена: можно ли уволить Коболева из «Нафтогаза»?
Welcome to Biden-world! Внешнеполитические планы Байдена
Технический «развод»: за что мы платим, покупая бытовую технику
Вакцинация от COVID-19: когда и чем будут вакцинировать украинцев
Все статьи





Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (8750)

В Украине ужесточат контроль за наличием второго паспорта (4980)

Судья, вынесший приговор Стерненко, установил у своего дома бюсты Ленина и Сталина, - Казанский (ФОТО) (4034)

"Модная битва" в Верховной Раде: депутаты удивили новыми образами и сложными прическами (ФОТО) (3975)

Народные депутаты сегодня умножили себя на ноль, - Геращенко о законе, который приняла ВР (ВИДЕО) (2884)

"Россия поймёт, где "красная черта": США готовят четыре пакета новых санкций против РФ (2724)

Наживка, которую Кремль навязывает Украине: Пионтковский рассказал, чего ждать от Путина (2398)

Кравчук раскрыл причину обиды Зеленского на Россию (1708)

В Молдове Санду распускает пророссийский парламент (1625)

Стали известны сроки военного призыва в 2021 году: кто может получить отсрочку (1545)

Армия

Боевая машина десанта БМД-2 «Будка»
Вертолет Sikorsky CH-53E «Super Stallion» (США)
Ракета-носитель «Днепр»
Бронетранспортер Nakpadon (Израиль)
Вся армия    >>

Персоны

Немыря
Григорий
Пригодский
Антон
Бальцерович
Лешек
Юрий
Голик
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

В.Нестеренко: «За украденные у меня $6 миллионов Вилкул и Романенко могут оплатить любую клевету на любой информационной помойке»

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Мнения
Пираты Путина. Кому достался Керченский мост
Виталий Портников

Пираты Путина. Кому достался Керченский мост

Столько, сколько Путин будет президентом, и столько, сколько Крым будет аннексирован, они и будут зарабатывать.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Аби "за порєбриком" зрозуміли: "Білу книгу" української розвідки, яка розлютила Кремль, переклали російською (9213)

Курьез: Сергей Ёлкин показал, как выглядит модная соцсеть диктаторов (8749)

Курьез: пес притворился хромым, чтобы поддержать хозяина (ВИДЕО) (8631)







работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



Колесом по бездорожью

help



Фото недели

Все фото »

bigmir)net TOP 100

 