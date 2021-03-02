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«СБУ необходимо расследовать и дать ответ обществу, что это было»,- Качура по делу «вагнеровцев» (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «СБУ необходимо расследовать и дать ответ обществу, что это было»,- Качура по делу «вагнеровцев» (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Качура в кулуарах Верховной Рады рассказал, какие шаги ждёт от СБУ в связи с нашумевшим делом о «вагнеровцах», а также почему оппозиция должна создать Временную следственную комиссию (ВСК) по данному кейсу.

Качура убеждён, что Служба безопасности Украины должна публично дать исчерпывающие ответы на вопросы о, так называемой, спецоперации по «вагнеровцев», а также обнародовать материалы дела, которые можно без вреда для следствия и криминально-процессуального кодекса предать максимальной гласности, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, нардеп убеждён, что Временная следственная комиссия в Верховной Раде — это очень действенный инструмент оппозиционных сил, которым они обязаны воспользоваться.

«ВСК — это инструмент оппозиции. И если они считают, что были какие-то нарушения со стороны органов власти, правоохранительных органов, то они создают ВСК. Это священный инструмент оппозиции в Парламенте и я не понимаю, почему до сих пор не вынесен этот вопрос на голосование», — отметил Качура.

На вопрос журналистов относительно того, что фракция «Слуга народа» не даёт своего представителя в ТСК по делу о «вагнеровцах», Качура отметил, что согласно регламента Верховной Рады, ВСК может быть создана и без представителя одной из партии в этой следственной комиссии.

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Так, по словам нардепа, каждая фракция Парламента может направить своего представителя в ВСК и, если в установленный срок партия не даёт своего представителя, состав ВСК формируется из тех партий, которые предоставили своих кандидатов.

Напомним, советник украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович в интервью Politeka 1 марта заявил, что к срыву операции украинских спецслужб против боевиков российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» может быть причастен пятый президент Украины Петр Порошенко вместе с бывшим руководителем Главного управления разведки Минобороны Украины Василием Бурбой.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

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6 августа, Александр Лукашенко, который руководит Беларусью с 1994 года, заявил, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им «наплевать на этих ребят».

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников «будут трагическими».

Главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларусь была частью спецоперации ГУР Министерства обороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Андрея Ермака и президента Украины Владимира Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК «Вагнер» была сорвана человеком «из самого ближайшего окружения» Зеленского.

В СБУ назвали эти данные «фантастическим сценарием». Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК «Вагнер» в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого «слива» спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
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