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Грантоеды не могут вмешиваться в работу судебной системы и Высшего совета правосудия, — Бойко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Грантоеды не могут вмешиваться в работу судебной системы и Высшего совета правосудия, - Бойко (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко рассказал, почему не будет голосовать за законопроект 3711-д, а также с чего стоит начать реформирование судебной системы страны.

Бойко отметил, что не будет голосовать за законопроект который, по сути, нивелирует значение Высшего совета правосудия и выступает категорически против того, чтобы Высший совет правосудия заменялся Государственной судебной администрацией, информирует enovosty.com/news.

Коме того, нардеп увидел в данном законопроекте усиление внешнего влияния.

«Там опять появляются международные специалисты по борьбе с коррупцией, которые рекомендованы международными организациями. Эти очередные грантоеды будут определять, кто у нас будет судьей. Это явные элементы внешнего давления на судебную систему страны», — отметил нардеп.

Бойко убеждён, что судебная система нуждается в реформировании, но без давления и прямого участия иностранных представителей. Кроме того нардеп считает, что первым шагом на пути реформирования судов является отказ от, так называемого, телефонного права и административного давления.

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Напомним, сегодня Верховная Рада рассматривает Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (доработанный проект по представлению Комитета предоставлено 02.02.2021г.).


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 52

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