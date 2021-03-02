Больше не будет голосования за себя и того парня, — Железняк о новой системе голосования в Парламенте (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Больше не будет голосования за себя и того парня, - Железняк о новой системе голосования в Парламенте (ВИДЕО) Больше не будет голосования за себя и того парня, - Железняк о новой системе голосования в Парламенте (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк рассказал, возможно ли кнопкодавство в Верховной Раде после того, как там установили сенсорную кнопку для голосования.

Нардеп отметил, что начал своё утро с тестирования сенсорной системы голосования, развеяв мифы о том, что можно и дальше заниматься «кнопкодавством» с помощью различных подручных средств, зажимая сенсор жевательной резинкой, телефоном или другими предметами, информирует enovosty.com/news.

Нардеп отметил, что проведя тестирование под софитами камер, может с уверенностью констатировать, что обмануть сенсорную систему невозможно.

Кроме того нардеп отметил, что ни у него, ни у его коллег по фракции не было проблем во время голосования сенсорной кнопкой, подчеркнув, что проблема не в сенсорной кнопке, а в нежелании коллег из других фракций прочесть две страницы с инструкцией.

«Наконец, я могу поздравить украинцев с тем, что эти пианисты и кнопкодавы, эти люди, которые приходили и голосовали и за себя и того парня и делали так, что у нас в сессионном зале принимались позорные решения, что всё это стало невозможно», — резюмировал нардеп.

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Напомним, с сегодняшнего дня народные депутаты будут голосовать с помощью сенсорной кнопки, что сделает невозможным, так называемое, кнопкодавство во время голосования.