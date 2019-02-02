РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Политические новости

02.02.2019 г.
17:20Скандальная диппереписка: Америка пообещала Венгрии давить на Киев
17:13Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
16:14Митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и конце войны
15:05"Вода на нашу мельницу": Почему на самом деле Трамп очень полезный для Украины
14:52Украинские военные рассказали о страхах пророссийских боевиков
14:50"Не ваша территория": почему Россия подрывает села в оккупированном Крыму
14:37Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
Все политические новости

Аналитика

01.02.2019270

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Госреестр избирателей рассказал, как проголосовать не по прописке, у Порошенко прокомментировали увольнение Аласании, а жителям столицы увеличили тарифы ...
01.02.2019378

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок

Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
На карте мира вызрел еще один острый внутренний гражданский конфликт, который используют внешние глобальные игроки для империалистических разборок между ...
31.01.2019834

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев

Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
Европарламент принял важную резолюцию по Венесуэле, новый опрос показал, за кого готовы голосовать украинцы, а украинская артистка Ани Лорак подала на ...

Последние новости

02.02.2019 г.
17:20 Скандальная диппереписка: Америка пообещала Венгрии давить на Киев
17:17 Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
17:13 Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
16:32 Украинцы придумали хитрость, как сэкономить на электричестве
16:14 Митрополит Епифаний рассказал о последнем форпосте Путина в Украине и конце войны
16:00 Самые модные дни года: Чем украинские звёзды удивили публику (ФОТО)
15:44 Журналист о резонансном деле: Процесс самоуничтожения российской власти запущен
15:05 "Вода на нашу мельницу": Почему на самом деле Трамп очень полезный для Украины
14:52 Украинские военные рассказали о страхах пророссийских боевиков
14:50 "Не ваша территория": почему Россия подрывает села в оккупированном Крыму
14:40 Определены самые популярные направления учебы у европейских студентов
14:37 Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
14:25 День сурка: Тимка IIІ разочаровал украинцев
14:18 Аваков раскрыл планы Путина по Украине на 2019 год
14:18 Самые ожидаемые смартфоны, которые представят в феврале
14:15 Иран изготовил новую крылатую ракету с дальностью полета 1300 км
14:15 ФСБшники поручили "обработать" жителей на Донбассе. Тымчук поделился деталями
13:44 Определены продукты, которые нельзя употреблять во время простуды
13:40 Фрегаты канадских ВМС получат новейшие разведывательные системы
13:25 Путин заявил, что Россия также выйдет из договора о РСМД, если США сделают это
13:10 Беларусская погранслужба закрыла канал незаконной миграции из Ирака в ЕС
12:58 Определен самый богатый человек в истории
12:47 Названо имя лучшего украинского спортсмена месяца
11:48 Четвертая годовщина смерти Кузьмы Скрябина: подборка самых популярных песен
11:12 В Одессе кандидат в президенты попала в аварию
11:00 Ульяна Супрун: Какие лекарства полностью несовместимы с алкоголем
10:21 Дональд Трамп готов объявить чрезвычайное положение в США
09:45 19-летний украинский моряк-военнопленный мог подхватить гепатит в российской тюрьме, - адвокат
09:20 Над Кубой взорвался метеорит
08:34 Украина готова к закупке высокотехнологичного оружия из США, - Климпуш-Цинцадзе
08:16 ООС: На Донбассе ликвидированы двое боевиков
01.02.2019 г.
22:54 Країна внутрішнього розколу: що відбувається у Венесуелі
22:40 В Киеве стреляли в ребенка
22:00 Tesla планирует выпускать новое транспортное средство
21:40 Минюст объявил новый этап борьбы с неплательщиками алиментов
21:30 Последний месяц зимы: какие изменения ждут украинцев?
21:28 Допинговый скандал: российского атлета лишат золотой медали Олимпиады
21:20 Стали известны маршруты для Hyperloop в Украине
21:16 Мусульман оскорбила надпись на кроссовках Nike (ФОТО)
21:12 Названа причина плохих продаж Windows 10
20:53 США выходят из ракетного договора со 2 февраля
20:42 Украинцы смогут покупать валюту онлайн
20:40 ТОП-5 опасных предметов в номере отеля
20:22 Информация про собственников акций стала доступна онлайн
20:00 Стало известно, какая температура ночью на обратной стороне Луны
19:51 Озлобленность россиян растет, - Financial Times
19:34 Наемники РФ пытались глушить беспилотник ОБСЕ возле оккупированного Луганска
19:30 В семье Криштиану Роналду случилось горе
19:29 Власть начала массовые атаки на оппозиционного кандидата
18:43 Оккупационный Черноморский флот РФ остался без флагмана, - Злой Одессит
18:21 Возможность приобретения валюты онлайн не повлияет на курс гривны, - Михаил Стрельников
17:40 Associated Press: Италия вступила в рецессию, омрачая перспективы ЕС
17:06 Выдвиженец от "Народного руха Украины” Виктор Кривенко подал документы в ЦИК
16:49 The Washington Post: Россия развращает либеральный мировой порядок
16:13 СБУ блокировала контрабанду наркотиков из ЕС
15:41 Польша сокращает поставки нефти из России
15:20 ЕС опасается распространения ядерного оружия из-за выхода США из ракетного договора
15:11 Путин угрожает Украине "защищать верующих", - Тымчук
14:55 Треть британских компаний собираются перенести свою деятельность за границу после Brexit
14:40 Китайские ученые будут исследовать атмосферу с помощью корабля-дрона
Все новости »

Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды

Главная » Последние новости » Политические новости » Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
 
Печать Отправить на почту

 

 

Потомственный венский астролог рассказал о том, что ждёт в 2019 году украинских кандидатов на кресло президента

Издание «Реалист» обратилось к доктору Александру фон Кальтенбергу, венскому потомственному астрологу с расспросами о грядущих выборах в Украине. Кто-то верит звёздам, кто-то — нет, но ведь и прогнозы политологов не всегда ясны и правдивы. А ведь Вену по праву считают столицей астрологии. Итак, что же увидел незаангажированный иностранный астролог?

Имена украинских политиков практически незнакомы астрологи. Он знает только Петра Порошенко,Юлию Тимошенко и слышал об Андрее Садовом. Что касается действующего главы государства, Александр фон Кальтенберг отмечает, что что-то он недоговаривает: неправильна либо дата, либо место его рождения. «Что-то недоговаривает», — констатировал астролог, добавив, что в этом году политик много времени уделит своим родным и здоровью. Также, возможен переезд. Это время разочарования в старых друзьях, время платить по долгам и дарить подарки. , информирует enovosty.com/news.

Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды

Этот год для еще одного политического тяжеловеса, Юлии Тимошенко является периодом формирования новой команды, общения и сотрудничества с другими людьми, возможны новые кадровые назначения. Астролог считает, что у неё вполне есть все шансы для победы в гонке, но впереди — много опасностей и обмана.

Читайте: В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения

Доктора фон Кальтенберг считает, что для еще одного кандидата, Владимира Зеленского, звёзды будут складывать положительно уже в октябре.Его поведение будет непостоянным, вспыльчивым, он своим поведением может сбивать людей с ума. Астролог назвал его «глубоко зависимым человеком», отметив, что прошлые идеи ему могут внезапно показаться тупиковыми.

У Юрия Бойко, по мнению, венского астролога, в 2019 году ничего особенно произойти не должно. Его будущее можно охарактизовать известной фразой «Sic transit Gloria mundi»,что значит — «так проходит слава людская».

У Анантолия Гриценко, по словам доктора фон Кальтенберг, в ближайшее время есть все шансы создать правильные союзы. Вместе с тем, политика предупредили об опасности перевозбуждения, срыва, сердечной аритмии и нервного истощения.

Читайте: Просто ошеломительно: Фотография Млечного Пути через хрустальный шар покоряет


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 53

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды
Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентствеВыборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звездыВыборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новое наказание России от США и ЕС, и коммунальные сюрпризы
Венесуэла – страна внутреннего раскола и арена империалистических разборок
Итоги дня: Историческое решение Европарламента, новый тест для Москвы и Вашингтона и симпатии украинцев
В украинских городах на законных основаниях могут поднять триколор
Итоги дня: «Холодный мир» с Россией, компенсация за аннексию Крыма и «черный лебедь» 2019
Brexit превращается в «Санта-Барбару»
Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
Все статьи


Читайте также

Украинская звезда озадачила фанатов вопросом о президентстве
 Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
В ЦИК рассказали, будут ли выборы вдоль линии разграничения
 Эти прекрасные международные наблюдатели далее областных центров не поедут - эксперт о выборах президента
Выборы-2019: На избирательных участках будут дежурить пожарные
 Полиция на стреме: как Аваков будет обеспечивать безопасность выборов
Выборы-2019: Facebook начал борьбу с политической рекламой кандидатов
 Выборы-2019: Богомолец официально подалась в президенты (ФОТО)

Армия

Самоходная пушка 203-мм 2С7 «Пион»
Зенитный ракетный комплекс «Квадрат-2Д»
Радиолокационная станция 3DELRR (США)
Беспилотный летательный аппарат CL-327 Guardian (Канада)
Вся армия    >>

Политические новости

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинский художник унизил топовых пропагандистов РФ (ФОТО) (3954)

Полномасштабное наступление России в Украину: вероятность и возможности, - Злой Одессит (2960)

Кто на самом деле может поставить Путина на место. Названы три фамилии (2622)

Путина предупредили: В Украине указали на готовность отбить атаку Москвы (2577)

"Долгая игра": В РФ рассказали, как Запад усмирит Путина и заставит покинуть Украину (2552)

"Не ваша территория": почему Россия подрывает села в оккупированном Крыму (2506)

Агрессия в Керченском проливе: В США анонсировали новый сильный удар по РФ (2428)

Находимся в российском полукольце, - генерал о широкомасштабной агрессии России против Украины (2369)

СБУ планирует опубликовать паспортные данные российских наемников, погибших во время "пригожинского наступления" (2162)

Мадуро - полностью нелегитимный и поздравление Украине: Новости от Пономаря (2111)

Персоны

Барак
ОБАМА
Оксана
МАРЧЕНКО
Алексей
МОЧАНОВ
Гусаров
ЕВГЕНИЙ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Как они унижали нас
Юрий Андрухович

Как они унижали нас

Писатель Юрий Андрухович в своей колонке для zbruc.eu пишет о том, как украинские президенты спекулируют на теме уюта и достатка.
Новости компаний

Где взять выгодный онлайн кредит на карту в Украине

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

Фото недели

Природа как сказка, от украинского фотографа Вячеслава Мищенко

Все фото »

 