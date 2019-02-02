Выборы-2019: Венский астролог рассказал, какого президента пророчат Украине звезды

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Потомственный венский астролог рассказал о том, что ждёт в 2019 году украинских кандидатов на кресло президента

Издание «Реалист» обратилось к доктору Александру фон Кальтенбергу, венскому потомственному астрологу с расспросами о грядущих выборах в Украине. Кто-то верит звёздам, кто-то — нет, но ведь и прогнозы политологов не всегда ясны и правдивы. А ведь Вену по праву считают столицей астрологии. Итак, что же увидел незаангажированный иностранный астролог?

Имена украинских политиков практически незнакомы астрологи. Он знает только Петра Порошенко,Юлию Тимошенко и слышал об Андрее Садовом. Что касается действующего главы государства, Александр фон Кальтенберг отмечает, что что-то он недоговаривает: неправильна либо дата, либо место его рождения. «Что-то недоговаривает», — констатировал астролог, добавив, что в этом году политик много времени уделит своим родным и здоровью. Также, возможен переезд. Это время разочарования в старых друзьях, время платить по долгам и дарить подарки. , информирует enovosty.com/news.

Этот год для еще одного политического тяжеловеса, Юлии Тимошенко является периодом формирования новой команды, общения и сотрудничества с другими людьми, возможны новые кадровые назначения. Астролог считает, что у неё вполне есть все шансы для победы в гонке, но впереди — много опасностей и обмана.

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Доктора фон Кальтенберг считает, что для еще одного кандидата, Владимира Зеленского, звёзды будут складывать положительно уже в октябре.Его поведение будет непостоянным, вспыльчивым, он своим поведением может сбивать людей с ума. Астролог назвал его «глубоко зависимым человеком», отметив, что прошлые идеи ему могут внезапно показаться тупиковыми.

У Юрия Бойко, по мнению, венского астролога, в 2019 году ничего особенно произойти не должно. Его будущее можно охарактизовать известной фразой «Sic transit Gloria mundi»,что значит — «так проходит слава людская».

У Анантолия Гриценко, по словам доктора фон Кальтенберг, в ближайшее время есть все шансы создать правильные союзы. Вместе с тем, политика предупредили об опасности перевозбуждения, срыва, сердечной аритмии и нервного истощения.

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