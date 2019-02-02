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Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты

Главная » Последние новости » Политические новости » Выборы-2019: Топовый политик решил не баллотироваться в президенты
 
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Интрига с Арсением Яценюком разрешена — политик не будет бороться за кресло президента

На съезда «Народного фронта» экс-премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил о том, что не будет баллотироваться в президенты на грядущих выборах, которые должны состоятся 31 марта. Во время своего выступления перед делегатами партии известный политик заявил о том, что не сможет одержать эту победу, потому, по его мнению, безответственно стать причиной дополнительной разобщенности в лагере демократов, информирует enovosty.com/news.

Бывший премьер заявил о том, что намерен вести борьбу за новую Верховную Раду, «за победу на парламентских выборах и формирование нового правительства».

Также, на съезде «Народного фронда» Яценюк рассказал о том, что считает главной задачей нового президента. По его словам, Россия так и останется агрессором, потому новый глава государства должен делать всё возможное для того, чтобы выгнать с территории нашей страны агрессора и вернуть аннексированные территории.

Напомним, ранее польский политик заявил о том, что от выборов в Украине зависит не только ситуация в нашей стране, но и судьба всей Центральной Европы. Первой от победы реваншистов и пророссийских кандидатов удар на себе ощутит именно соседняя Польша.

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Отметим, сегодня также стало известно о том, что баллотироваться в президенты запретили коммунисту Петру Симоненко.


Автор: Оксана Ельченко
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