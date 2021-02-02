«Санкции против Никарагуа вместо помощи украинцам», — Бойко о повестке дня ВР (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Юрий Бойко рассказал, почему считает повестку дня Верховной Рады на этой пленарной неделе таковой, что не соответствует ожиданиям и насущным потребностям украинцев, а также почему не будет голосовать за закон об обороте оружия.

Бойко возмущён повесткой дня Верховной Рады на этой пленарной неделе, поскольку в сессионный зал вынесены второстепенные и технические законопроекты, которые не коррелируют с теми вызовами, с которыми столкнулись миллионы украинцев, после локдауна и повышения тарифов, информирует enovosty.com/news.

«В повестке дня санкции против Никарагуа, какие-то вагонные нормы и т.д. Неужели сегодня нет более важных вещей, которые беспокоят людей. Например, тарифы, пандемия, поддержка людей и экономики после локдауна. Все эти законопроекты лежат в Верховной Раде и никому они не интересны», — отметил нардеп.

На вопрос журналистов, будет ли в третий раз голосование за Юрия Витренко, Бойко ответил: «кадровая чехарда, которую они натворили мало волнует людей. Витренко — чиновник, которого предлагают в третий раз и который был причастен к повышению тарифов, увеличению платежей за энергоносители. Они сегодня его пытаются протолкнуть в правительство и это абсолютно ошибочное решение», — убеждён Бойко.

Кроме того, Бойко высказался категорически против законопроекта о легализации оружия, отметив, что на сегодняшний день у населения уже на руках огромное количество оружия и боеприпасов, которые не контролируются государством. Поэтому, напротив, необходимо принять меры, чтобы забрать оружие и боеприпасы у лиц, которые не имеют разрешение на его ношение.

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Кроме того, как отметил нардеп, практика и опыт других стран, где оружие легализировано, демонстрирует ошибочность подобного подхода.