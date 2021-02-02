Референдум по Крыму и Донбассу — крайне опасная инициатива Кравчука, — Гончаренко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Референдум по Крыму и Донбассу - крайне опасная инициатива Кравчука, - Гончаренко (ВИДЕО) Референдум по Крыму и Донбассу - крайне опасная инициатива Кравчука, - Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко рассказал, почему инициатива Леонида Кравчука о проведении референдума по вопросам целостности Украины крайне опасный и антиконституционный прецедент.

Нардеп удивлён заявлением Кравчука, который предложил провести референдум и вынести на суд общественности вопросы, касающиеся целостности Украины, в частности, Крыма и Донбасса, информирует enovosty.com/news.

По мнению Гончаренко, слышать подобное от экс-президента крайне странно, поскольку в Конституции Украины существует чёткое определение того, что вопросы связанные с территориальной целостностью Украины не могут выноситься на всенародный референдум.

Гончаренко полагает, что идея Офиса Президента привлечь Кравчука в ТКГ была изначально ошибочна, поскольку за время работы в ней, как сам Кравчук, так и его креатура г-н Фокин не раз публично делали категорически неприемлемые заявления касающиеся войны на Донбассе.

В частности, Фокин только после скандального высказывания о том, что, якобы, войны на Донбасе нет, и последовавшую затем бурю возмущения в обществе, был отстранен от работы в ТКГ.

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До этого заявления, по мнению нардепа, Офис Президента благосклонно хранил молчание и воздерживался от комментариев в ответ на неоднозначные заявления Фокина.

Гончаренко убеждён, что подобная ситуация происходит потому, что: «эти люди приходят в Офис Президента и слышат что-то похожее там, но там это говорят осторожно, а эти люди выходят и начинают озвучивать вслух всё, что там услышали транслировать широкой общественности», — резюмировал Гончаренко

Напомним, экс-президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук сделал заявление одному из украинских телеканалов о том, что на всеукраинский референдум необходимо вынести вопрос Донбасса и Крыма.

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