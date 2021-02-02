«Монобольшинство боится депутатов Коломойского», — Железняк о календарном плане ВР на эту неделю (ВИДЕО)

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Народный депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему календарный план работы Верховной Рады на эту неделю изобилует техническими и второстепенными законопроектами, которые не требуют от монобольшинства монолитного голосования, и как это связано с исключением Александра Дубинского из фракции.

Железняк убеждён, что на этой неделе не стоит ждать от Верховной Рады прорывных законов на злобу дня, поскольку исключение Александра Дубинского из фракции сопряжено с определёнными рисками и не гарантирует монобольшинству коллективного голосования по важным и спорным законопроектам, информирует enovosty.com/news.

«Коалиция специально так сформировала календарный план потому, что они боятся поведения некоторых нардепов, которые благосклонны к одному из олигархов, например, господину Коломойскому. И поэтому боятся ставить резонансные законопроекты, поскольку они не наберут достаточного количества голосов», — отметил нардеп.

Железняк убеждён, что большая часть законопроектов от Комитета инфраструктуры и транспорта, которые на этой неделе вынесены в сессионный зал, будут отправлены на доработку и призваны создавать видимость работы на этой пленарной неделе.

На вопрос журналистов относительно целесообразности работы Парламента на этой неделе с таким календарным планом, Железняк ответил, что это требование Конституции Украины, поскольку в начале февраля Парламент должен открыть сессию. А вот прошлая пленарная неделя была в качестве «отработки» за период простоя, когда в стране был локдаун.

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