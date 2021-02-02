Кравчук не видит оснований возвращения Дубинского во фракцию «Слуга народа» (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук в кулуарах Верховной Рады рассказала, почему не видит оснований для возврата нардепа Александра Дубинского во фракцию "Слуга народа", почему коалиция с Юлией Тимошенко весьма сомнительна, а также насколько высока вероятность повторного голосования за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики.

Кравчук убеждена, что длинный сериал об исключении Дубинского из парламентской фракции «Слуга народа» подошёл к концу. Фракция продолжает работать в сессионном зале по-прежнему сохраняя юридически легитимное монобольшинство, информирует enovosty.com/news.

Что касается возможности возвращения Дубинского во фракцию Кравчук отметила, что это маловероятно и возможно лишь при условии что: «он очистит своё имя от санкций».

«Но, это все маловероятно», — заметив Кравчук.

На вопрос журналистов, о возможности создания коалиции с фракцией «Батькивщина» Юлии Тимошенко, нардеп не дала однозначного ответа, заметив: «после исключения Дубинского у нас остаётся 254 народных депутата и этого более чем достаточно для того, чтобы работало монобольшинство. Серьезных разговоров я не вижу ( об

объединении с Тимошенко — прим. ред. ), но я не исключаю, что мы будем голосовать совместно за те или иные решения с другими фракциями», — подчеркнула нардеп.

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Комментируя вопрос о возможности повторного голосования за кандидатуру Юрия Витренко на пост министра энергетики в правительстве Дениса Шмыгаля, нардеп не дала однозначного ответа, но и не исключила того, что уже на этой неделе возможно повторное внесение в сессионный зал кандидатуры Витренко.

Напомним, 28 января 2021 года Верховная Рада со второй попытки не назначила на должность первого вице-премьера — министром энергетики Юрия Витренко.

За проголосовали 204 депутата, против — 45, воздержались — 62, не голосовали — 38.

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