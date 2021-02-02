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Карикатурист Сергей Ёлкин показал, как на самом деле выглядит суд над Навальным

Главная » Последние новости » Политические новости » Карикатурист Сергей Ёлкин показал, как на самом деле выглядит суд над Навальным
 
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Оппозиционеру Алексею Навальному в России грозит реальный срок 3,5 года колонии.

Сегодня, 2 февраля, в России суд рассматривает ходатайство силовиков о замене Навальному условного срока реальным. 18 января оппозиционера, который вернулся после лечения в Германии, арестовал Химкинский суд Москвы. Своим видением российской Фемиды поделился известный художник Сергей Ёлкин:, информирует enovosty.com/news.

Карикатурист Сергей Ёлкин показал, как на самом деле выглядит суд над Навальным

«Фемида слепа — но очень хорошо слышит шелест денег», — напомнили прописную истину комментаторы в facebook.

Отметим, на суде над Навальным в Москве присутствуют представители пятнадцать иностранных посольств.

Читайте: Экс-сотрудник ЦРУ рассказал об использовании Россией страшного секретного оружия


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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