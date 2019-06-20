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«Съем тёлочек» и покупка молокозавода: Фотограф показал интересную переписку депутата в Раде

Главная » Последние новости » Политические новости » "Съем тёлочек" и покупка молокозавода: Фотограф показал интересную переписку депутата в Раде
 
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Народный депутат от «Оппоблока» думает над покупкой молокозавода для мамы

Известный фотограф Ян Доброносов на своей странице в facebook поделился интересной перепиской на телефоне народного депутата от Оппозиционного блока Константин Павлов. В четверг, 20 июня, в ВРУ он обсуждал в переписке с сыном «тьолочок» и покупку молокозавода. Вот так выглядит эта переписка:, информирует enovosty.com/news.

«Съем тёлочек» и покупка молокозавода: Фотограф показал интересную переписку депутата в Раде

Константин Павлов, родился в 1973 году, родом из Кривого Рога. народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов. Является членом депутатской фракции «Оппозиционный блок».


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 557

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