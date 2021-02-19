Железняк приоткрыл занавес повестки сегодняшнего заседания СНБО Украины (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Железняк приоткрыл занавес повестки сегодняшнего заседания СНБО Украины (ВИДЕО) Железняк приоткрыл занавес повестки сегодняшнего заседания СНБО Украины (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк поделился слухами, которые активно обсуждаются в кулуарах Верховной Рады относительно возможной повестки дня на сегодняшнем заседании СНБО.

Железняк отметил, что наиболее вероятно сегодняшнее заседание СНБО будет посвящено рассмотрению санкций по отношению к активам и структурам г-на Медведчука, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, по мнению нардепа, будут рассмотрены санкции и по отдельным народным депутата из фракции «ОПЗЖ» и продолжено рассмотрение вопроса связанного с российскими деньгами депутата от ОПЗЖ Тараса Козака.

Кроме того нардеп упомянул и о вчерашней резонансной новости, о возможном введении санкций в отношении телеканала «Прямой».

Железняк отметил, что такое решение со стороны СНБО маловероятно, поскольку такие действия будут являться явным и неприкрытые наступлением на свободу слова. А это невозможно в демократической стране, как и то, что редакционная политика и критика власти не может служить поводом для закрытия медиа.

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«Мне кажется, что это невозможно в демократической стране по отношению к оппозиционному, но точно не тому телеканалу, который финансируется деньгами страны-агрессора», — резюмировал нардеп.