СНБО — это не песня на заказ, там идёт скрупулёзная работа, — Кравчук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » СНБО - это не песня на заказ, там идёт скрупулёзная работа, - Кравчук (ВИДЕО) СНБО - это не песня на заказ, там идёт скрупулёзная работа, - Кравчук (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Евгения Кравчук рассказала о сегодняшнем заседании СНБО и о возможных вопросах, которые будут на нем рассматриваться, а также о том, какие медиа будут подпадать под санации и подлежать закрытию.

Кравчук подтвердила, что на заседании СНБО речь может идти о тех персонах, которые прикрываясь украинскими паспортами, работают на стороне российских оккупантов, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, Кравчук коснулась и вчерашней новости о возможном закрытии некоторых телеканалов.

«Что касается медиа, то могу сказать, что кто-то сам себе что-то придумал, потом героически этот вопрос вчера решал», — отметил нардеп.

В завершении Кравчук акцентировала внимание на том, что СНБО закрывает телеканалы не из-за их редакционной политики и критики власти, а также отсутсвие баланса мнений, а исключительно по причине финансирования данных медиа со стороны страны-агрессора — России.

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