Порошенко нарушил закон, объявив себя собственником телеканала «Прямой», — Корниенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Порошенко нарушил закон, объявив себя собственником телеканала "Прямой", - Корниенко (ВИДЕО) Порошенко нарушил закон, объявив себя собственником телеканала "Прямой", - Корниенко (ВИДЕО)

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Глава партии «Слуга народа» Александра Корниенко рассказал, почему приветствует решение Петра Порошенко переоформить телеканал на своё имя, и почему сомневается в законности подобного шага.

Корниенко убеждён, что прозрачность и понимание обществом, кто является собственником ведущих телевизионных каналов — это важный и необходимый шаг в современном демократическом обществе, информирует enovosty.com/news.

Нардеп убеждён, что инициатива Петра Порошенко должна послужить хорошим примером и для других собственников медиа, которые оформили свои активы на подставных лиц.

Вместе с тем, Корниенко сомневается в законности подобного шага со стороны Петра Алексеевича, поскольку по закону народный депутат не может быть собственником телеканала и это напрямую противоречит нормам закона о статусе народного депутата.

Корниенко подчеркнул, что когда он стал народным депутатом, то закрыл свой небольшой бизнес, чтобы не нарушать закон.

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«Если депутат выходит и говорит: «я собственник чего-то там!», я считаю — это противоречит логике закона о статусе нардепа. В законе четко написано, депутат может быть собственником движимого и недвижимого имущества. Но предпринимателем он быть не имеет права», — резюмировал Корниенко.