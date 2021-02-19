Некоторым партиям выгодна коррупция в Нафтогазе и завышенные платежки, — Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Некоторым партиям выгодна коррупция в Нафтогазе и завышенные платежки, - Тимошенко (ВИДЕО) Некоторым партиям выгодна коррупция в Нафтогазе и завышенные платежки, - Тимошенко (ВИДЕО)

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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после заседания парламентской временной следственно комиссии (ВСК) рассказала о нежелании большинства фракций Верховной Рады расследовать коррупцию в НАК "Нафтогаз Украины", что влечёт за собой не только завышенные суммы в платежках украинцев, но и кризис в энергетической отрасли в целом.

Тимошенко выразила возмущение тем, что представители партий «Голос» и «Слуга народа» не проголосовали за решение начать расследование в рамках ВСК в части коррупции в НАК Нафтогазе, информирует enovosty.com/news.

Более того, по словам нардепа, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» и вовсе проигнорировала данное заседание ВСК, продемонстрировав полное безразличие к проблеме, которая сегодня беспокоит каждую украинскую семью.

«Команда голосовать против расследования в Нафтогазе пошла с самых высоких кабинетов Украины. Получив эту команду, они сегодня саботировали расследование коррупции. Вы можете представит какое участие новой власти во всех махинациях НАК Нафтогаза?», — завила Тимошенко.

Тимошенко выразила уверенность в том, что ей удасться собрать 150 подписей для проведения внеочередной сессии Верховной Рады с тем, чтобы депутаты смогли проголосовать за ряд законопроектов призванных нормализовать ситуацию на энергетическом рынке страны, что, в свою очередь, позволит существенно снизить тарифы для населения.

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