На фронте эскалация, а трубадуры Банковой кричат о мире на Донбассе, — Геращенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » На фронте эскалация, а трубадуры Банковой кричат о мире на Донбассе, - Геращенко (ВИДЕО) На фронте эскалация, а трубадуры Банковой кричат о мире на Донбассе, - Геращенко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Ирина Геращенко рассказала, какие действия представителей украинской власти существенно подрывают переговорные позиции Украины c агрессором Россией, а также почему она возмущена фактом систематической дискредитации воинов ВСУ со стороны представителей Офиса Президента.

Геращенко выразила возмущение тем, что некоторые представители украинской власти позволяют себе дискредитировать украинских бойцов и украинскую армию, позволяя себе грубые и не соотвествующие действительности высказывания, которые унижают и демотивируют наших военных, информирует enovosty.com/news.

Нардеп обратила внимание на то, что вместо критики необходимо рассмотреть вопрос повышения заработной платы военным, которая более двух лет остаётся без внимания Кабмина.

Геращенко, задается вопросом, насколько правильно и разумно, в условиях обострения ситуации на фронте, демотивировать украинских воинов.

Кроме того, по мнению нардепа, на фронте сейчас наблюдается эскалация, а в это время Президент и Генштаб делают вид, что ничего не происходит.

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«Зеленский, который поехал на фронт вместе с послами G7, во время брифинга заявил о том, что сепаратисты постреливают. Хотя всем очевидно, что убивают украинцев российские оккупационные войска. Ещё более отвратительно выглядит то, что Министр обороны и Начальник Генерального штаба едут разбираться с убийством трёх солдат. Их версия, что они сами себя подорвали на мине, или что они неосторожно обращались с оружием», — заявила нардеп.

Кроме того, Геращенко считает недопустимой и грубой ошибкой со стороны одного из участников ТКГ выходить в эфир российского пропагандистского канала и вести дискуссии с главарем террористов Пушилиным, при этом официально заявляя, что Украина не ведёт переговоры с террористами.

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