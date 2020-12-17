Витренко — реальный кандидат на премьерское кресло, — Железняк (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк рассказал, почему нынешнему премьеру Шмыгаю стоит опасаться за своё кресло в случае назначения Юрия Витренко первым вице-премьером, а также почему он не будет поддерживать кандидатуру Сергея Шкарлета на пост министра образования.

Нардеп отметил, что кандидатура Витренко на пост первого вице-премьера и министра энергетики сейчас активно обсуждается в кулуарах ВР и на Банковой, несмотря на решение профильного комитета отклонить его кандидатуру, информирует enovosty.com/news.

По словам нардепа, часть народных избранников готова голосовать за Витренко несмотря на его иск и решение государства выплатить ему порядка 4 млн долларов из бюджета НАК «Нафтогаз» гособлигациями. Основной аргумент за его кандидатуру — это профессионализм Витренко.

По мнению Железняка, Витренко может составить серьезную конкуренцию нынешнему премьеру и в последующем претендовать на кресло главы Кабмина.

«Учитывая его интеллектуальные способности, в хорошем смысле этого слова, в случае назначения Витренко, господину Шмыгалю надо думать, как сотрудничать с таким сильным конкурентом на премьерское кресло», — отметил нардеп.

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Кроме того, Железняк выразил сомнения в поддержке Верховной Радой кандидатуры Шкаралета на пост Министра образования Украины, отметив, что недопустимо было открывать учебные заведения первого сентября при этом не обеспечив ни детей ни учителей минимальными средствами дезинфекции и защиты в период эпидемии.