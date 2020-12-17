Большенство Слуг возмущены выплатой $ 4 млн Юрию Витренко, — Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Большенство Слуг возмущены выплатой $ 4 млн Юрию Витренко, - Верещук (ВИДЕО) Большенство Слуг возмущены выплатой $ 4 млн Юрию Витренко, - Верещук (ВИДЕО)

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Народный депутат партии «Слуга народа» Ирина Верещук в кулуарах Верховной Рады прокомментировала причину провала голосования по назначению Юрия Витренко на должность первого вице-премьера и Министра энергетики, а также рассказала почему большинство депутатов фракции «Слуга народа» выступили против этой кандидатуры.

Верещук отметила, что большинство депутатов в ее фракции, возмущены иском Витренко и выплатой ему 4 млн долларов в виде гособлигаций. Нардеп убеждена, что в то самое время, когда страна по копейке собирает в бюджет, чтобы профинансировать защищённые статьи, недопустимо государству выплачивать баснословную сумму чиновнику НАК «Нафтогаза», информирует enovosty.com/news.

На вопрос журналистов относительно того, может ли Витренко в будущем претендовать на пост Премьер-министра Украины, нардеп ответила, что ему не стоит расчитывать на поддержку большинства в Верховной Раде.

«Господин Витренко человек амбициозный, насколько я понимаю. Но в Парламенте ему крайне сложно будет получить голоса в необходимом количестве», заявила Верещу.

В завершении Верещук отметила, что надеется, что появятся новые кандидатуры на данную позицию в правительстве для обсуждения.

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