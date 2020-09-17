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«Зелёные нас сделали», — Вадим Рабинович о выборах на Донбассе (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » «Зелёные нас сделали», - Вадим Рабинович о выборах на Донбассе (ВИДЕО)
 
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Народный депутат от партии «ОПЗЖ» Вадим Рабинович рассказал, как относится к проекту бюджета Украины на 2021 год, кто кроме Президента Зеленого получит существенное увеличение финансирования, и почему выборы на Донбассе стали не возможны. Смотрите в сюжете.

«Зеленский увеличивает финансирование на своё содержание на 350 млн грн, а народ должен дохнуть с голоду. Зелёные кнопочки они такие, имеют право на ошибку. А вы делайте выводы. Мы выводы уже сделали», — заявил нардеп, информирует enovosty.com/news.


Экономические новости youtubeАвтор: Елена Каденко
Посещений: 124

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