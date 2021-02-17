В Раде пропало видео с фиксацией преступления во время голосования за назначение Шкарлета министром образования, — Железняк (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » В Раде пропало видео с фиксацией преступления во время голосования за назначение Шкарлета министром образования, - Железняк (ВИДЕО) В Раде пропало видео с фиксацией преступления во время голосования за назначение Шкарлета министром образования, - Железняк (ВИДЕО)

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Глава фракции «Голос» Ярослав Железняк в кулуарах Верховной Рады рассказал о детективном расследования истории, связанной с пропажей видео в ВР, которое, по его словам, свидетельствует о том, что г-на Шкарлета назначили на пост Министра образования и науки Украины незаконно, поскольку части депутатов не было в сессионном зале, а вместо них голосовали их коллеги.

Железняк убеждён, что видео исчезло не случайно, его удалили преднамеренно, чтобы помешать ему и его коллегам по фракции обратиться в правоохранительные органы по факту фиксации кнопкодавства и, как результат, незаконного назначения г-на Щкарлета на пост Министра, информирует enovosty.com/news.

«В момент назначения Сергея Шкаралета было 226 голосов, а мы точно убеждены в том, что голоса за назначение были получены в том числе и путём кнопкодавства. В этот же день, я обратился в Управление государственной охраны с требованием предоставить видео, которое также является доказательством в криминальном деле относительно факта кнопкодавства», — заявил нардеп.

Как отметил Железняк, видео служит безоговорочным аргументом для того, чтобы требовать отмены назначения Шкарлета на пост Министра, поскольку назначение происходило с нарушением закона.

По словам, Железняка, видео ему не предоставили аргументируя это тем, что оно было уничтожено через четырнадцать дней после скандального голосования.

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«Вся страна знала, что был резонанс, были обращения депутатов с требованием предоставить это видео. Руководство Государственной охраны не предприняло ничего, чтобы сохранить не просто видео кнопкодавства, а доказательство в криминальном преступлении», — отметил нардеп.

Железняк отметил, что планирует обратиться в Конституционный Суд по данному факту. Кроме того, Железняк уже обратился к спикеру Парламента Дмитрию Разумкову с тем, чтобы восстановить это видео на серверах, которые находятся в распоряжении Верховной Рады.

Кроме того, нардеп будет обращаться в Офис Генпрокурора по факту бездействия Управления государственной охраны относительно фактов расследования криминального преступления.

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