Украинский парламент дал правовую и политическую оценку событиям на Майдане, — Устинова (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Украинский парламент дал правовую и политическую оценку событиям на Майдане, - Устинова (ВИДЕО) Украинский парламент дал правовую и политическую оценку событиям на Майдане, - Устинова (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Голос» Александра Устинова и народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев, которые выступили авторами постановления по событиям во время Революции достоинства, принятого сегодня Верховной Радой рассказали, какие будут правовые и политические последствия в связи с принятой резолюцией, не только для семей Небесной сотни, но и для пророссийских сил в Украине, которые пытаются переписать историю Майдана.

Устинова отметила важность и своевременность принятия данного постановления, поскольку юридическая оценка событий в период Революции достоинства даёт возможность родным и близким украинцев, которые погибли и пострадали во врем событий на Майдане, требовать справедливости не только в украинских судебных инстанциях, но и в европейский судах, информирует enovosty.com/news.

Кроме того, по словам Устиновой, сегодняшнее постановление позволит уже в юридической плоскости противостоять пророссийским силам в Украине, которые пытаются переписать украинскую историю.

Никита Потураев, в свою очередь, отметил, что вместе с постановлением были приняты изменения в Криминально-процессуальный Кодекс, которые позволят огласить лиц причастных к преступлениям на Майдане во время Революции достоинства в международный розыск, чего ранее сделать было практически невозможно.

Так, по словам Потураева, принятые изменения в Криминальный Кодекс позволят притягивать лиц причастных к преступлениям на Майдане к криминальной отвественности и судить их заочно.

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«Изменения в Кодекс позволят привлечь к отвественности лиц причастных к преступлениям во время Революции достоинства, а также лиц причастных к гибели Героев Небесной сотни, провести заочные судебные процессы по отношению к людям, которые непосредственно принимали учатие в преступлениях, а также в отношении лиц, которые отдавали преступные приказы», — резюмировал нардеп.

Напомним, Верховная Рада сегодня проголосовала за постановление, которое дает правовую оценку событиям во время Революции Достоинства.

За данное постановление проголосовали 295 народных депутата.

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Кроме того, ВР урегулировала процедуру заочного ареста для рассмотрения в судах «дел Майдана». Нардепы проголосовали за законопроект №2164 в первом чтении.