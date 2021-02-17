Медиа, продвигающие российские нарративы — ведут войну против Украины на стороне врага, — Потураев (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев в кулуарах Верховной Рады рассказал о том, как относится к медиа-ресурсам, которые по своей идеологии близки к риторике блогера Анатолия Шария, а также как статистика помогает выявлять и бороться с российской пропагандой.

Потураев убеждён, что статистика является весомым доказательством того, что Шарий и подобные ему блогеры распространяют российскую пропаганду, информирует enovosty.com/news.

Так, по словам нардепа, с помощью независимых аналитических мониторинговых центров было установлено точное количество росийских нарративов, которые продвигал Шарий. Поэтому заявления известного блогера о непричастности к распространению российской пропаганды на территории Украины не имеют под собой никаких оснований.

На вопрос журналистов относительно того, последует ли закрытие YouTube-канала, на котором выступает Шарий, нардеп ответил отрицательно, сославшись на то, что данный ресурс находится вне украинского правового поля.

Вместе с тем, Потураев отметил, что единственная возможность заблокировать часть контента Шария — это на государственном уровне обратиться с просьбой заблокировать часть контента, аргументируя это тем, что риторика данного блогера противоречит законодательству Украины и является пропагандистской.

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«Конечно, у страны есть возможность на основании решения, которое принимают государственные органы, обращаться к глобальным платформам общего доступа с просьбой заблокировать, либо удалить определённый контент, который является таким, который нарушает украинское законодательство», — резюмировал нардеп.

Напомним, блогеру, проживающему в Испании, Анатолию Шарию, СБУ сообщила о подозрении по статье о государственной измене.

По мнению украинских спецслужб, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

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Следствие полагает, что Шарий занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было — обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Шарий подозревается в совершении преступлений по ч.1. ст.111 «Государственная измена» и ч.1. ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вторая предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет.

По сообщению пресс-службы СБУ, 22 февраля Анатолий Шарий вызван на допрос в Службу безопасности Украины .

Сообщение о подозрении и повестку о его вызове высланы на электронные ящики, страницы в социальных сетях и месенджеры блогера. Также — звонком на мобильный телефон Мария.

Сообщается также, что Офис генпрокурора Украины готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.