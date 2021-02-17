Европарламент не встанет на защиту Шария, — Гончаренко (ВИДЕО)

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Народный депутат от партии «ЕС» Алексей Гончаренко в кулуарах Верховной Рады рассказал, почему Анатолию Шарию пора возвращаться в Украину, а также почему российское лобби в Европарламенте не сможет убедить евродепутатов выступить единым фронтом в защиту скандального блогера.

Гончаренко убеждён, что Служба Безопасности Украины должна не только опубликовать подозрение пропагандисту Кремля, блогеру Шарию на сайте ведомства, но и предпринять дальнейшие процессуальные шаги с тем, чтобы блокировать пропагандистскую деятельность Шария на территории Украины, информирует enovosty.com/news.

Гончаренко удивлён, что блогер предпочитает жить за границей, в одной из стран НАТО, при этом яростно отговаривая от вступления в этот военно-политический альянс своих же сограждан в Украине.

На вопрос журналистов о резонансе по делу Шария среди российского любби среди депутатов Европарламента, Гончаренко отметил, что, безусловно, даже в Европарламенте есть симпатики как самой России, так и людей, которые активно транслируют ее идеологию и нарративы в ЕС.

Вместе с тем Гончаренко убеждён, что Шарию не стоит питать ложные иллюзии относительно того, что Европарламент официально выступит на его защиту.

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«Я не думаю, что весь Европарламент станет защищать Толю Шария. Это ему может присниться только в его голове. Интересно другое, что Толик не говорит, что за него будет «вписываться» Госдума РФ и Совет Федерации. Думаю, ему следует искать поддержку именно там. А он все к НАТО и Европарламенту аппелирует. Он рассказывает, что Украине не место в Европе, а ему самому — там самое место», — резюмировал Гончаренко.

Напомним, блогеру, проживающему в Испании, Анатолию Шарию, СБУ сообщена о подозрении по статье о государственная измена и нарушение равноправия граждан.

По мнению украинских спецслужб, Шарий осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

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Следствие полагает, что Шарий занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было — обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Шарий подозревается в совершении преступлений по ч.1. ст.111 «Государственная измена» и ч.1. ст. 161 «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам».

Первая статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Вторая предусматривает наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до 5 лет.

По сообщению пресс-службы СБУ, 22 февраля Анатолий Шарий вызван на допрос в Службу безопасности Украины .

Сообщение о подозрении и повестку о его вызове высланы на электронные ящики, страницы в социальных сетях и месенджеры блогера. Также — звонком на мобильный телефон Мария.

Сообщается также, что Офис генпрокурора Украины готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании, а также объявление его в розыск по линии Интерпола.