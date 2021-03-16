Мы получим положительное решение КСУ, — Вениславский о назначении директоров ГБР и НАБУ. ВИДЕО

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Представитель Президента Украины в Конституционном суде, Федор Вениславский рассказал, в чем заключаются манипуляции некоторых народных депутатов в отношении законопроекта N 5133 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно порядка назначения и освобождения с должностей директоров НАБУ и ГБР, который сегодня по требованию ВР был направлен на рассмотрение в Конституционный суд Украины.

Фёдор Вениславский отметил, что сегодня в сессионном зале прозвучало много манипуляций относительно антиконституционных норм в законопроекте N 5133 и, как следствие, данный проект закона был направлен на рассмотрение в КС. Об этом он заявил журналистам сегодня в кулуарах Верховной Рады, сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Представитель Президента в Конституционном суде подчеркнул, что данный документ на уровне Конституции внедряет прозрачные конкурсные процедуры для назначения директоров ГБР и НАБУ.

По словам Вениславского, только после результатов конкурсного отбора Президент может вносить на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру на должность директора НАБУ или ГБР. Ни о каком единоличном принятии решения со стороны Президента по данному вопросу, по его словам, речи не идёт, поскольку толко челны конкурсной комиссии будут принимать решение по той или иной кандидатуре. В случае, если ВР отклоняет кандидатуру Президента, он вносит следующего кандидата в сессионный зал Парламента.

Как отметил Вениславский, в последующем закон, который будет разработан и призван урегулировать выполнение данных норм, определит, как будет создана конкурсная комиссия, какова процедура отбора кандидатов, кто в неё войдёт, а также ряд других технических вопросов по процедуре отбора руководителей данных антикоррупционных структур.

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«Сегодняшнее голосование и выступления наших политических оппонентов показало, что многие считают этот законопроект не конституционным. Как только мы получим решение КСУ, думаю, что у нас будет положительное решение ВР по данному законопроекту, поскольку он не идёт в разрез и не нарушает Конституцию Украины», отметил Федор Вениславский.

Напомним, сегодня народные депутаты направили в Конституционный суд законопроект № 5133 о назначении и увольнении директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Конституцию Украины.

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Его направили в КС для получения заключения о соответствии требованиям ст. 157 и 158 Конституции.

Согласно законопроекту парламент будет давать согласие президенту назначать по результатам конкурсного отбора и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Мысли нардепов относительно законопроекта разделились. Пропрезидентская «Слуга народа» считает, что документом удастся обеспечить независимость этих антикоррупционных органов.

Оппозиция думает, что таким образом президент получит возможность влиять на назначение руководителей НАБУ и ГБР.

По Конституции законопроект о внесении изменений в основной закон считается принятым, если на заседании ВР за него проголосовали не менее 300 нардепов.