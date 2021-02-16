Участие Кравчука в ток-шоу на российском канале вместе с Пушилиным — повод уйти из ТКГ, — Рахманин (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Участие Кравчука в ток-шоу на российском канале вместе с Пушилиным - повод уйти из ТКГ, - Рахманин (ВИДЕО) Участие Кравчука в ток-шоу на российском канале вместе с Пушилиным - повод уйти из ТКГ, - Рахманин (ВИДЕО)

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Член парламентского комитета по вопросам обороны, безопасности и разведки Сергей Рахманин убеждён, что участие в телепередачах на росийских пропагандистах каналах и выходы в эфир совместно с Пушилиным недопустимо, и является поводом для Леонида Кравчука покинуть ТКГ.

Рахманин убеждён, что ТКГ, как площадка решения тактических и локальных задач имеет право на существование. Но как переговорная площадка, которая способна приблизить мир на Донбассе, по мнению нардепа, не жизнеспособна, информирует enovosty.com/news.

По словам Рахманина, прошлый год продемонстрировал крайне низкую результативность работы ТКГ в целом и Леонида Кравчука, как руководителя этого переговорного процесса, в частности.

«Для любого политика очевидными есть две вещи. Не надо недооценивать противника и не стоит переоценивать себя. Насколько был уверен Порошенко, что он переиграет Путина. Насколько был уверен Зеленский, что ему удасться договориться в Путиным. Такую же самоуверенность демонстрировал Леонид Макарович, ему понадобился год, чтобы понять, что договориться с Россией невозможно. Жаль, что мы потратили этот год впустую. А Леонид Макарович сам должен признать то, что его пребывание на этой должности выглядит, мягко говоря, нецелесообразно», — заявил Рахманин.

Кроме того, нардеп рассказал о постановлении Верховной Рады по Крыму, которое стоит в повестке дня сегодняшнего пленарного заседания.

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Так, согласно данного постановления предполагается принять обращение к международным организациям с целью консолидации усилий, которые будут направлены на восстановление территориальной целостности Украины.

Нардеп подчеркнул, что оккупация Крыма длится уже 7 лет и за этот период Россия системно нарушает права человека.

Рахманин подчеркнул, что Верховная Рада хочет обратить внимание мирового сообщества на целый ряд вопиющих фактов репрессиий и пыток в отношении граждан Украины и выдвинуть требования к стране агрессору и призвать придерживаться Женевской конвенции и соблюдения прав человека.

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