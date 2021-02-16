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Нужно сработать на опережение: Американский политтехнолог рассказал, как Украина может вернуть Крым

Главная » Последние новости » Политические новости » Нужно сработать на опережение: Американский политтехнолог рассказал, как Украина может вернуть Крым
 
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Путин отдаст Крым, если получит что-то взамен. Вопрос в том, что мир может и хочет ему дать.

Такое мнение высказал в интервью украинскому изданию «Апостроф» известный американский политтехнолог республиканец Дейн Уотерс. Эксперт не верит в то, что вопрос Крыма решится в ближайшее время. Он полагает, что сегодня более значимым вопросом является Донбасс, откуда нужно выбросить Россию. Только после этого можно действительно разобраться с вопросом Крыма:, информирует enovosty.com/news.

«Я не вижу решения вопроса Крыма. Это как Палестинская территория. Как нам решить это в данный момент времени? Во время администрации Обамы Америка позволила чему-то произойти. И поэтому мы несем ответственность за то, чтобы это решить. Но я не знаю, как.

Украине стоит смотреть на картину шире. Вопрос номер один — это остановить Путина. Крым — это уже то, что произошло. Путин делает много других вещей — «Северный поток-2″, Донбасс — это надо остановить. Сработаете на опережение — в экономическом, политическом, философском смысле — получите возможность решить вопрос Крыма», — выразил мнение эксперт.

По мнению американца, с крымским полуостровом получится разобраться только, когда Путин станет слабым, но сейчас кремлевский лидер мощный на международном уровне и захочет торговаться: «Он отдаст Крым, если получит что-то взамен. Вопрос в том, что мир хочет ему дать. Но главная задача — ослабить Путина».

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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