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Обострение в Нагорном Карабахе: российские миротворцы вмешались в противостояние армян и азербайджанцев

Главная » Последние новости » Политические новости » Обострение в Нагорном Карабахе: российские миротворцы вмешались в противостояние армян и азербайджанцев
 
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Боевые действия в районе двух сел Гадрутского района в Нагорном Карабахе прекращены, туда прибыли российские миротворцы.

Азербайджанским военным удалось установить контроль над селом Хин Тахер,  сообщает издание Кавказский Узел

Вечером 11 декабря на гадрутском направлении произошла перестрелка с азербайджанскими военными. Получили ранения три карабахских солдата. Минобороны России подтвердило, что перестрелка в Гадрутском районе 11 декабря стала первым случаем нарушения перемирия. Сегодня карабахская армия обороны заявила, что азербайджанские военные возобновили наступление на два армянских села — Хцаберд и Хин Тахер , информирует enovosty.com/news.

Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян сделал запись на своей странице в Facebook, в которой обратился с вопросом к премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

«Никол, о чем еще ты договорился с Азербайджаном? На 2 села Гадрута нападают 500 азербайджанских солдат. Стягивается бронетехника. Говорят: «Мы договорились, что эти села должны отдать нам». Никол, о чем еще ты договорился?» — написал он.

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В эти минуты в Ереване проходит заседание партии «Гражданский договор», в котором участвует премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Как сообщает издание armlur.am, обсуждается ситуация в Гадрутском районе.

Напомним, 10 ноября вступило в силу соглашение о прекращении боев, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. В регион введены российские миротворцы, а в Баку российские и турецкие военные работают в совместном центре по контролю за соблюдением перемирия. По условиям соглашения о режиме прекращении огня Степанакерт утратил контроль над двумя третями территории.

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Глава администрации района Ваан Саадян сообщил, что боевые действия уже прекращены, миротворцы прибыли в села Хцаберд и Хин Тахер. «Теперь ведется разбирательство о том, кто нарушил режим прекращения огня», — процитировал Саадяна «Sputnik Армения».

Москва потребовала от участников конфликта в Нагорном Карабахе соблюдать режим полного прекращения огня, сообщило издание со ссылкой на представителя штаба российских миротворческих сил .

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворгян заявила, что «нападение азербайджанских войск в направлении Хин Тахер — Хцаберд в первую очередь должно удостоится реакции со стороны миротворцев РФ». «С раннего утра руководство миротворческих сил полностью осведомлено о происходящих событиях», — написала Геворгян в Facebook.

Армянские военные оставили Хин Тахер, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава сельской общины Хцаберд Александр Аванесян. «Община Хин Тахер захвачена азербайджанцами, а община Хцаберд окружена со всех сторон», — сказал он, добавив, что «российский миротворческий контингент стоит на своих постах и не вмешивается». Мирные жители, по словам Аванесяна, в безопасности.

Вопрос о принадлежности двух сел усложняется в связи с передачей Азербайджану Лачинского района. Лачинский район, за исключением соединяющего Армению и Нагорный Карабах «Лачинского коридора», перешел под контроль Азербайджана 1 декабря. Азербайджан настаивает на изменении маршрута коридора с целью получить контроль и над расположенным там городом Лачином

В свою очередь, Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в «провокационных действиях на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшихся нарушением режима прекращения огня». «Со стороны вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня», — говорится в публикации на сайте ведомства.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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