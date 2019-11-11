Тайная вечеря «Слуг народа»: На кону — судьба рынка земли и Яременко (ВИДЕО)

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В предверии исторического голосования по открытию рынка земли на завтрашнем заседании Верховной Рады Украины, сегодня вечером «слуги народа» собираются на закрытое заседание фракции. Ожидается присутствие презедента Зеленского.

Депутаты от «Слуги народа» планируют прийти к единому партийному знаменателю относительно законопроекта № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».Об этом заявила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук, комментируя сегодняшнее заседание партии. , информирует enovosty.com/news.

«Батькивщина», «Европейская Солидарность» и «Оппозиционная платформа» За життя «заявили, что не поддерживают отмену моратория на продажу земельных участков. Голосование за эти законопроекты они требуют снять с рассмотрения Верховной Рады.

И.Верещук сообщила, что заседание фракции «Слуга народа» состоится за закрытыми дверьми, поскольку члены партии опасаются провокаций и информационных взбросов со стороны оппонентов.

«Поскольку нынешняя система коммуникаций внутри фракции достаточно сложна и многоуровнева, внешние силы всячески используют ее в своих интересах с помощью провокаций и дезинформации общества», — отметила И.Верещук.

По ее словам, в рамках сегодняшнего заседания фракции также будет рассмотрен вопрос отставки главы Комитета по внешней политике Богдана Яременко и рассмотрена новая кандидатура от партии на его место.

Как известно, Богдан Яременко был уличён в скандальной секс-переписке прямо в сессионном зале ВР во время голосования.

«Моя позиция, чтобы Богдан Яременко написал заявление и сложил свои полномочия, а фракция поддержала такое заявление», — подчеркнула Ирина Верещук.