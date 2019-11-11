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Мы хотим открыть цивилизованный рынок земли в Украине, — Ирина Верещук (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Мы хотим открыть цивилизованный рынок земли в Украине, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
 
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На сегодняшний украинцы не являются полноценными владельцами своей земли, потому что не могут ее продать. Открытие рынка земли в Украине позволит собственнику в полной мере распоряжаться свои паём по своему усмотрению и у него будет законное право продать его на рыночных условиях. Об этом сегодня заявила депутат от фракции «Слуга народа» Ирина Верещук.

«Мы выходим на дискуссию. Да, она будет острой. Но никто не сдаст национальных интересов. И гарантированные права владельцев будут защищены», — сказала Верещук, информирует enovosty.com/news.

По ее словам, cегодня собственник земли этой собственностью по сути не владеет, он только может завещать свой пай наследникам. Закон о рынке земли призван раз и навсегда решить эту проблему.

Нардеп также отметила, что сегодня фермеры и агрохозяйства арендуют около 17 млн гектаров паёв, а вот владельцы этих паёв получают всего 130 грн в месяц за гектар своей земли. Эти цифры далеки от реальной рыночной стоимости аренды, — рассказала И. Верещук.

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«Мы не говорим о том что все просчитано до конца и мы точно знаем какой будет эффект. Но мы говорим о том, что нам необходима такая дискуссия в парламентском зале. Мы знаем, что люди выходят на улицы, потому что они боятся, что земля будет продана. Впереди нас ждёт острая дискуссия, но уверяю, никто не задаст украинских интересов и гарантированные права собственников будут защищены», заявила Ирина Верещук.

«Я лично не буду голосовать за такие законы, которые будут ограничивать права, которые не будут гарантировать, что люди, пользователи паев, которые сдают их в аренду, не смогут их получить в собственность», — заверила И.Верещук.


Автор: Елена Каденко
Посещений: 38

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