Бюджет-2020 — это продолжение эпохи бедности, коррупции и развала экономики, — Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Бюджет-2020 - это продолжение эпохи бедности, коррупции и развала экономики, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО) Бюджет-2020 - это продолжение эпохи бедности, коррупции и развала экономики, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)

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Фракция «Батькивщина» будет голосовать против проекта государственного бюджета Украины на следующий год, который продолжает эпоху бедности, коррупции

и развала украинской экономики. Об этом сегодня заявила лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Бюджет 2020 — полностью дублирует предыдущий бюджет правительства Порошенко. За такой бюджет мы голосовать не будет», — утверждает Ю.Тимошенко.

«Мы все ждали нового бюджета, его новой структуры, правильных расходов, правильно построенных доходов, деофшоризации страны, детенизации всех сфер жизни украинской экономики и, соответственно, роста доходов. И, безусловно, надеялись на увеличение пенсий и справедливое повышение заработных плат всем, кто работает в бюджетной сфере, — медикам, педагогам. Мы ожидали снижения тарифов и, собственно, бюджета, направленного на экономическое развитие нашего государства по всем направлениям », — подчеркнула Ю.Тимошенко.

Лидер «Батьківщины» призвала отложив принятие бюджета-2020 в нынешней его редакции, а также создать парламентскую специальную рабочую группу по его доработке.

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