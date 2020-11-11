Будет ли Байден продолжать поставлять Украине летальное оружие?

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Политика Соединенных Штатов Америки в отношении Украины после избрания нового президента не должна сильно измениться

Посол США в Украине в 2003-2006 годах, директор Центра Евразии Атлантического совета Джон Хербст рассказал, как избрание нового президента Джо Байдена может повлиять на самые серьезные для Украины вопросы. В частности, речь идёт о продолжении поставок оружия Киеву, информирует enovosty.com/news.

Дело в том, что традиционно республиканцы отстаивали более жесткий курс в отношении Российской Федерации, в то время как демократы, которых представляет Байден, выступают за диалог. В частности, это проявилось в том, что предыдущий президент-демократ Барак Обама отказался поставлять Киеву летальное оружие. Тогда Джо Байден занимал должность вице-президента. А вот республиканская администрация Дональда Трампа решилась продавать Украине высокотехнологичные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

В этом контексте Джон Хербст напомнил о том, что Джо Байден и представляя администрацию Барака Обамы, был на стороне планов поставок оружия украинцам. Дипломат отметил, что он будет «изумлен», если при президентстве Джо Байдена будет принято решение о прекращений поставок вооружения для защиты Украины.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, как Джо Байден может повлиять на строительство российского проекта «Северный поток-2».

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