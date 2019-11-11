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Большая распродажа украинского чернозёма без торга, быстро и по-дешевке (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Политические новости » Большая распродажа украинского чернозёма без торга, быстро и по-дешевке (ВИДЕО)
 
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Открытие рынка земли приведет к продаже 72% территории Украины, что позволит нескольким международным корпорациям полностью скупить всю Украину. Об этом сегодня заявила лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко, после согласительного совета ВР.

Она потребовала заморозить и остановить рассмотрение законопроектов для дальнейшего голосования в Верховной Раде, которые касаются разрешения на продажу сельскохозяйственной земли в Украине, информирует enovosty.com/news.

По ее словам, принятие на завтрашнем заседании Верховной Радой Украины проекта закона №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» приведет Украину к катастрофическим последствиям.

«Это афера, которую невозможно будет исправить. Крупные конгломераты вытеснят и уничтожат малые и средние фермерские хозяйства, которые окажутся один на один с большими игроками на агарном рынке. Это, в свою очередь, привлечёт к колоссальным потерям рабочих мест в Украине, сужению занятости в аграрном секторе и тотальному уничтожению семейного фермерства, которые являются базисом аграрного сектора многих европейских стран», — отметила Ю.Тимошенко.

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Глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко также обнародовала заявление ведущих ученых Украины, по мнению которых, принятие данного закона губительно скажется на будущем Украины.

Ю.Тимошенко призвала нынешнюю власть вынести «земельный вопрос» на всеукраинский референдум и отложить на год рассмотрение данного закона с тем, чтобы создать правовые механизмы, которые позволят малому и среднему фермерству выстоять в конкурентной борьбе с монополиями и крупными игроками на этом рынке. А также — создать Государственный фонд, который будет выкупать у всех желающих их паи по рыночным ценам.

«Сейчас одна из наиболее болезненных мировых проблем — это продовольственный кризис. И те страны, которые сосредоточат в своих руках сельскохозяйственную землю, будут держать в руках и глобальный мир. Украина сегодня, благодаря своим черноземам, может прокормить более 300 млн людей на планете. И сейчас это богатство пытаются распродать мировым спекулянтам, которые раз и на всегда эту землю у народа Украины заберут», — убеждена Ю. Тимошенко.

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Автор: Елена Каденко
Посещений: 96

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