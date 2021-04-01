Российского телеведущего Познера «радушно» закидали яйцами в Тбилиси. ФОТОрепортаж

Главная » Последние новости » Политические новости » Российского телеведущего Познера "радушно" закидали яйцами в Тбилиси. ФОТОрепортаж Российского телеведущего Познера "радушно" закидали яйцами в Тбилиси. ФОТОрепортаж

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Грузинские активисты потребовали покинуть страну российского телеведущего, кремлевского пропагандиста, Владимира Познера после того, как забросали яйцами и отключили свет в отеле, где он остановился.

Как передают Экономические новости, об этом сообщает грузинский телеканал Рустави-2.

31 марта в Грузию, чартерным рейсом, прибыл российский телеведущий Владимир Познер, чтобы отметить свой 87-ой день рождения. Компанию ему составили около 50 представителей российского истеблишмента.

Как сообщает Рустави-2, активисты и представители оппозиционных партий Грузии собрались под отелем Vinotel, в котом остановился Познер с гостями, чтобы выразить своё возмущение приездом в страну кремлевского пропагандиста.

Общественные активисты начали забрасывать отель яйцами, отключив электричество в здании и барабаня по металическим поверхностям.

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У гостиницы произошли столкновениях между сотрудниками полиции и демонстрантами.

Протестующим удалось отключить подачу электроэнергии в здание. Полиция «живым щитом» сдерживала агрессивных участников акции, которые хотели ворваться к ведущему, передаёт «Эхо Кавказа».

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В акции приняли участие активисты общественного движения «Сирцхвилиа» и оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единное национальное движение » и «Лело для Грузии».

Грузины были возмущены тем, что Познера пустили в страну, поскольку российский телеведущий отказывался признать целостность Грузии и открыто поддерживал ее оккупацию.

МВС Грузии выступило с заявлением, в котором говорится, что никаких законных оснований отказать Познеру во въезде в страну у грузинских правоохранительных органов не было, поскольку он является гражданином США.

Позже, Познер и его гости вынуждены были покинуть территорию отеля Vinotel и переехали в гостиницу Rooms.

Активисты и протестующие также переместились под стены отеля, приняв решение разбить там лагерь для ночевки.

По информации Рустави -2 на утро 1 апреля Познер вместе с гостями покинули Грузию на чартерном рейсе.

Напомним, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и сделал вывод, что «отношения между грузинами и абхазами были ужасными», отметив, что «было многожёнство драк и выяснения отношений».

Познер, передавая разговоры абхазцев и грузин, отмечал, что грузины говорили про абхазов, что они «чуть ли не слезли с деревьев и неполноценны», — заявлял телеведущий, отмечая, что «никогда не видел дружбы между этими двумя народами».