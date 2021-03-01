Украинцам пообещали честные суды. Какой будет реформа судопроизводства?

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Президент Украины пообещал украинцам суды без "денег в конвертах", где главной будет буква закона. Он также напомнил о том, что реформа судов - катализатор евроинтеграции.

Украинцам пообещали суды, где будет главной буква закона, а не деньги в конверте. С таким громким заявлением выступил глава государства Владимир Зеленский в рамках форума «Украина 30. Развитие правосудия». Он также рассказал о главных проблемах и путях их решения, информирует enovosty.com/news.

Главной проблемой гарант считает нехватку судей. Это становится причиной сильной нагрузки на суд, из-за чего украинцам приходится на протяжении многих месяцев ожидать судебных решений. Сейчас в стране не хватает трети судей, потому, по мнению Зеленского, в Украине нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей и усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Также, президент рассказал о появлении «суда в смартфоне», призванного бороться с бюрократией. Это позволит свести коррупцию к минимуму и ускорить процессы, которые растягивались на длительное время.

Во время форума Владимир Зеленский высказался и о проблемах с Конституционным судом, который сейчас не вызывает доверия у украинцев. По словам гаранта, сейчас можно говорить только о построении доверия к этому органу с самого нуля, о восстановлении речи не идёт.

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Кроме того, президент напомнил о том, что от судебной реформы зависит наш путь в ЕС и НАТО.