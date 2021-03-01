Дубинский попал в серьезное ДТП

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Дубинский попал в ДТП на Львовщине

В понедельник, 1 марта, нардеп Александр Дубинский попал в ДТП. Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на информацию источников в правоохранительных органах, информирует enovosty.com/news.

Как отмечается, авария произошла на объездной дороге вблизи города Стрый Львовской области. Автомобиль Toyota Land Cruiser, которым управлял нардеп, столкнулся с Jeep Compas на трассе Киев-Чоп.

В результате ДТП повреждены двери и бампер авто. «Подтвержденной информации о пострадавших нет», — говорится в сообщении. Как сообщила пресс-секретарь полиции Львовской области Светлана Добровольская, ДТП произошло около 6:30.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что внефракционный народный депутат Александр Дубинский в понедельник попал в дорожно-транспортное происшествие.Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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«Сегодня он (Дубинский. — Ред.) попал в ДТП. Я сегодня ему звонил, спрашивал, нужна ли ему какая-то помощь, он сказал, что все нормально, чувствует себя хорошо, пострадавших нет, машина немного побита, своим ходом добирается в Киев», — сказал Арахамия.

&"tag" href="https://enovosty.com/tag/toyota-land-cruiser" target="_blank">#171;Вот как выглядела утренняя авария с участием нардепа Дубинского. ДТП произошло во Львовской области на трассе Киев-Чоп. По предварительным данным, автомобиль Дубинского выехал на встречную полосу и столкнулся с авто», — говорится в публикации на facebook-странице BIHUS.info.



Источник: https://censor.net/ru/p3250827