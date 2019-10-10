Зеленский рассказал, будет ли влиять на ситуацию с «Приватом»

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Президент рассказал, какие шаги помогут выводить украинскую экономику из тени

Владимир Зеленский ответил на несколько вопросов по поводу судьбы ФОПов и «ПриватБанка». В частности, у президента спросили, что ждёт айтишников, креативщиков, которые работают в статусе ФОП, информирует enovosty.com/news.

«Когда компания не захотела заплатить налог, то они оформляют все на ФОП. Именно потому наше правительство решило побороть эти коррумпированные схемы. Независимо от того, чем занимается компания. Я думаю, что они на правильном пути и это позволит нам вывесит экономику из тени», — рассказал президент.

Также, Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с «Приватбанком». Вскоре может быть принято решение про возвращение акций бывшим владельцам.

«И МВФ, и другие разные международные партнеры задаются этим вопросом. Я у них спрашиваю, хотят ли они, чтобы я влиял, на что они отвечают: «влияйте, но не влияйте»… В вопросе «Привита» я буду защищать интересы Украины. Пока что я в жизни ни разу не звонил ни одному судье, ни разу ни о чем не просил, хотя у меня как у гражданина есть много вопросов к суду. Если результат суда будет таким, что мне придется защищать интересы Украины, я буду на него влиять. Там очень много разных судов, это сложный и длинный вопрос», — прокомментировал президент.

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