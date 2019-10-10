Владимир Горбач рассказал о влиянии телефонного скандала в США на Украину

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В США разгорается скандал вокруг телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

С вопросом относительно влияния разразившегося скандала на Украину “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту, политическому аналитику Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимиру Горбачу, информирует enovosty.com/news.

Владимир Горбач сообщает, что на имидж Украины скандал влияет негативно

«Украина является темой скандала, а в некоторых американских медиа и причиной скандала. Плюс поведение президента Украины во время разговора с Трампом, которое также не способствует улучшению или сохранению хороших отношений Украины с Соединенными Штатами.

К большому сожалению, конфликт является огромным фактором риска для Украины, что может привести, во-первых, к потере двухпартийной поддержки Конгресса США, а, во-вторых, к значительному ухудшению репутации и усилению внешнеполитического риска. Быть частью скандала — это всегда плохо!», — сообщает эксперт

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