«Прямая встреча с Путиным нужна для возобновления мира», — Зеленский

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Формула Штайнмайера — это не условия, а только результат того, что уже было

Владимир Зеленский на пресс-форуме рассказал о том, что у него уже есть несколько вариантов дат для переговоров в нормандском формате. Он также сообщил о том, что есть два формата для переговоров о мире:, информирует enovosty.com/news.

«Отсрочка и даты зависели от РФ, так как у Франции, Германии и Украины была дата. Это 16 сентября, но Россия не смогла подтвердить её. Не смогли. Мы сказали, что нам нужны реальные шаги по достижению мира, так как он нам нужен. Мы можем встречаться в двух форматах: моя прямая встреча с Путиным или же встреча в нормандском формате. Эта встреча нужна для того, чтобы возобновить мир», — рассказал глава государства.

Также, он перечислил шаги, которые Украина сделала перед переговорами: «С чем мы туда приходит? Развод войск в Станице Луганской. Обмен пленными и возвращение наших моряков. Мы должны показать, что делаем шаги навстречу. Еще один шаг — подтверждение формулы Штайнмайера. Пятый — развод в Золотом. Каждая сторона должна показать, что хочет закончить войну. Потому дата сегодня зависит и от нас.», — пояснил глава Украинского государства.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о том, что у него есть варианты дат, на которые согласна Украина.

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