Зеленский обратился к людям Донецка и Луганска и рассказал о «плане А»

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Зеленский сказал, что ошибкой власти стало то, что власть не гарантировала переселенцам жилье и работу. Он считает, что информационную войну нужно выиграть.

Сегодня утром в 10:00 начался пресс-марафон с президентом Владимиром Зеленским. Он извинился за незначительное опоздание и отметил, что хотел «пробежаться», но его отговорили. Так как пресс-конференция проходит в Kyiv Food Market, то первым делом президент попросил принести им кофе. Первый вопрос главе государству задал журналист из Донецка. Он попросил президента успокоить жителей оккупированных территорий на Донбассе и рассказать им о компромиссах?

«Меня выбирали как президента который остановит войну и я всегда буду оставаться таким человеком. Это моя главная моя цель и миссия на ближайшие 4,5 года. Когда я обращаюсь у украинцам, то я обращаюсь не только к тем, кто живет на подконтрольным Киеву землям. Они все равные для меня… Если на Донбассе человек думает, что он не украинец, я не могу залезть ему в голову. Остальные должны знать, что мы их не бросим и вернем вместе с территориями. Это наш план «А». Приоритетом всегда будут люди. Самое главное — ни одно телевидение, ни одно СМИ не должно на них влиять. Они должны переключать те каналы (пропаганду — ЭН). Мы сделаем всё, чтобы нас услышали, в услышать или нет — это их дело. Мы работается над тем, чтобы СМИ могли траслироваться на Донбассе», — рассказал президент. , информирует enovosty.com/news.

Также, Зеленский пояснил ситуацию с разводом на Станице Луганской. «Главное — это самая выгодная форма коммуникации, пока нет наших СМИ. Вот мы открыли КПП, автобусы ходят, пешеходный мост сделали, дорога есть…Мы должны примером показывать, что мы делаем на подконтрольном территории. Нам это выгодно».