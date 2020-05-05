Когда откроют городские пляжи и Гидропарк в Киеве, — подробности

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Пляжи в Киеве власти пока открывать не планируют. А вот Гидропарк откроют, правда частично.

Ослабление карантинных мер с 11 мая не коснется пляжей Киева и области, поскольку по мнению местных властей, вероятность подхватить вирус на общественном пляже крайне велика, как и вероятность получить инфекцию на спортивных и детских площадках, которые по-прежнему останутся под запретом, информирует enovosty.com/news.

А вот любимое место многих киевлян Гидропарк, похоже откроют только частично, для прогулок.

Пляжи Гидропарка по-прежнему будут вне доступа граждан, а также детские площадки, аттракционы и так полюбившейся многим спортсменам тренажёрный зал на открытом воздухе, так называемая, «качалка».

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По мнению киевских властей опасность передачи вируса через поверхности по-прежнему актуальна, поэтому детские и спортивные площадки, как и пляжи на территории Киева и области с 11 мая не откроются.

Решение относительно снятия карантинных мер с этих объектов будет принимать центральная власть исходя из эпидемической ситуации, а также по итогам первого этапа ослабления карантина в стране.