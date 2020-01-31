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Ждут ли Киев «лютые» морозы: прогноз погоды на последний месяц зимы

Главная » Последние новости » Новости Киева » Ждут ли Киев "лютые" морозы: прогноз погоды на последний месяц зимы
 
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Глядя на столбики термометров, капли дождя и почки на некоторых кустах и деревьях, можно сделать вывод, что зима в наши края еще не заходила или вовсе обошла Киев стороной.

Согласно прогнозам синоптиков, в феврале «лютых» морозов и снежных метелей также ожидать не стоит. Поэтому вряд ли будет возможность покататься на лыжах в Голосеевском лесу или Протасовом Яру, информирует enovosty.com/news.

Вместо сильных морозов, снега и метели жителей столицы в последний зимний месяц продолжит радовать тепло.

Согласно данным на сайте Gismeteo, дни в феврале будут достаточно теплыми, ожидается и минусовая температура, но не ниже -3 ° C днем. А вот ночью можно будет почувствовать ощутимый мороз — кратковременное похолодание возможно 6-7 февраля, когда столбик термометра опустится ночью до -7 … -9 ° C.

Этот месяц богат на осадки. Но, к сожалению, чаще всего жители Киева смогут наблюдать мокрый снег с дождем или просто дождь. Но у природы нет плохой погоды, особенно, когда нас ждут настоящие весенние дни, когда температура достигнет + 11 ° C днем, например, с 12 по 18 февраля.

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Сайт Accuweather предлагает более холодный прогноз. Так, весь месяц ночью температура будет стабильно низкой, а именно -6 … -9 ° C. Но днем ​​даже легкого мороза можно не ждать. Большинство дней февраля термометр будет показывать +2 … +4 ° C. Синоптики этого портала прогнозируют не так много осадков. Только кратковременные дожди в середине месяца и 25-26 февраля. В течение всего февраля будет облачно, зато тепло.

Напомним, специалисты Британской метеорологической службы установили, что с 2020 года по 2024 год температура на планете достигнет рекордного максимума.

Редакция «Экономических новостей» желает всем хороших выходных и чудесного настроения при любой погоде!


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 63

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