В центре Киева коммунальщики спилили скульптуру древней жрицы — работу автора Пейзажки и Ежика в тумане

Главная » Последние новости » Новости Киева » В центре Киева коммунальщики спилили скульптуру древней жрицы - работу автора Пейзажки и Ежика в тумане В центре Киева коммунальщики спилили скульптуру древней жрицы - работу автора Пейзажки и Ежика в тумане

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В центре Киева, на Золотоворотском проезде коммунальщики демонтировали деревянную скульптуру скифской жрицы, простоявшую на этом месте много лет.

Об этом рассказала на своей странице в Facebook киевский экскурсовод Татьяна Адамус, информирует enovosty.com/news.

По словам Татьяны, раньше деревянная скульптура, созданная много лет назад Константином Скритуцким, была частью ее экскурсий. К ней прикасались и загадывали желания, просили удачи и благополучия. «С многочисленными скульптурами и фигурками Киев был значительно милее», — добавила она.

Константин Скритуцкий – скульптор и дизайнер, автор многих уличных скульптур Киева, в том числе детского комплекса на Пейзажной аллее, скульптуры Ежик в тумане на Рейтарской, скульптур в парке Партизанской славы, памятника киевскому трамваю в парке Тараса Шевченко и многих других.

Как выяснили пользователи соцсети, сейчас скульптура находится на базе «Киевзеленстроя». Зачем коммунальщики демонтировали скульптуру на данный момент неизвестно.