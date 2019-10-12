Полицейские задержали мужчину, «заминировавшего» мост Патона в Киеве

Главная » Последние новости » Новости Киева » Полицейские задержали мужчину, «заминировавшего» мост Патона в Киеве Полицейские задержали мужчину, «заминировавшего» мост Патона в Киеве

Закрыть Отправить

В столице правоохранители задержали псевдоминера. Мужчина, находясь в алкогольном опьянении, заявил о минировании моста Патона.

В ночь с 11 на 12 октября на линию «102» поступило сообщение о взрывчатке, заложенной на мосту Патона. На вызов оперативно прибыли правоохранители, взрывотехники, кинологи, спасатели, а также карета скорой помощи. Эксперты провели тщательный осмотр моста, но не обнаружили никаких следов взрывчатки, информирует enovosty.com/news.

После ряда оперативно-розыскных действий, как передает руководитель отдела уголовного розыска Роман Даценко (Святошинское полицейское отделение), была установлена личность псевдоминера. Полицейские задержали мужчину в его же квартире.

Специалисты установили, что «минер» находился в нетрезвом состоянии, когда звонил на «102». Фигуранту на данный момент 30 лет. Он является жителем Киева. Мужчина был задержан согласно статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Из-за данного поступка злоумышленник может попасть в тюрьму на шесть лет. Открыто уголовное дело по части 1 статьи 259 УКУ (предоставление заведомо неправдивого заявления об угрозе безопасности).

Читайте: В КГГА заявили, что метро на Троещину в ближайшее время строить не будут