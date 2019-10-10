В киевском метрополитене появился поезд, посвященный новому украинскому фильму

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В столичном метрополитене с сегодняшнего дня начал курсировать уникальный поезд. Он посвящен премьере украинского фильма Захар Беркут.

Как передает КП «Киевский метрополитен» сегодня, 10 октября, в рейс выехал необычный поезд. Он будет рассказывать пассажирам об интересных фактах со съемок «Захара Беркута». Новый транспорт курсирует по синей ветке метро, информирует enovosty.com/news.

Автором инициативы стала корпорация FILM.UAGroup. В пресс-службе заявили, что данный проект войдет в глобальную акцию под названием «В кино на метро».

В вагонах тематического поезда подземки разместили различные информационные материалы о фильме. В них рассказывается об истории создания картины, о самой повести и процессе экранизации. Также в вагонах есть информация о сотрудниках, которые трудились над созданием «Захара Беркута».

В Киевском метрополитене рады такому новшеству. Сотрудники уверены, что поездка должна быть для пассажиров не только быстрой и безопасной, но и познавательной.

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Отметим, что фильм «Захар Беркут» Ахтема Сеитаблаева вышел в прокат сегодня, 10 октября. Главные действия этой исторической драмы разворачиваются в 1241 году. В фильме будет затронута история о том, как монголы под руководством хана Бурунды пришли в Карпаты.